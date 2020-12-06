Добрый день. Переводы по номеру счета IBAN на счета, открытые в Альфа-банке и в других банках Украины: 149 999 грн./249 999 грн./499 999 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 08:36
Додано: Пон 07 гру, 2020 09:28
Re: Альфа-Банк
МАБ у всех не проснулся?
Размер имеет значение.
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:19
Давненько я туди не навідувався, а на вихідних була потреба у виписці, але й досі МАБ недоступний...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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