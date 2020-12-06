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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9126912791289129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 08:36

  novichok написав:Лимиты на сэп по прежнему 50/150/400?

Добрый день. Переводы по номеру счета IBAN на счета, открытые в Альфа-банке и в других банках Украины: 149 999 грн./249 999 грн./499 999 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:28

Re: Альфа-Банк

МАБ у всех не проснулся?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3498
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:19

  2XL написав:МАБ у всех не проснулся?

Давненько я туди не навідувався, а на вихідних була потреба у виписці, але й досі МАБ недоступний...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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  #<1 ... 9126912791289129
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