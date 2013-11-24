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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9126912791289129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 08:36

  novichok написав:Лимиты на сэп по прежнему 50/150/400?

Добрый день. Переводы по номеру счета IBAN на счета, открытые в Альфа-банке и в других банках Украины: 149 999 грн./249 999 грн./499 999 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:28

Re: Альфа-Банк

МАБ у всех не проснулся?
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:19

  2XL написав:МАБ у всех не проснулся?

Давненько я туди не навідувався, а на вихідних була потреба у виписці, але й досі МАБ недоступний...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:54

Re: Альфа-Банк

Утром немного поработал и хватит
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2XL
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:09

  2XL написав:Утром немного поработал и хватит

Только что успешно выполнили вход. Банкинг работает.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:26

Проблемы

Сегодня был в отделении, хотел открыть валютный депозит и заодно пополнить действующий.Попыток было много, и все безуспешные, приложение сенс ...вроде все успешно , но деньги обратно на карту и депозита нет. Суммы менялись, толку 0, пополнить действующий удалось.
В чате просили скрин, а зачем он, ведь приложение пишет, что просто все хорошо...но ни номера договора, ни суммы ни владельца, ни чего нет...толку от это скрина 0, где надпись готово.
Звонок в службу поддержки тоже не дал результатов, мол все в порядке, обращайтесь в отделение, так и звонил от них же
Нет ни какого толкового обслуживания и поддержки клиента, по этому новому сенс приложению
правильной дорогой идете...
OGO
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:27

  OGO написав:Сегодня был в отделении, хотел открыть валютный депозит и заодно пополнить действующий.Попыток было много, и все безуспешные, приложение сенс ...вроде все успешно , но деньги обратно на карту и депозита нет. Суммы менялись, толку 0, пополнить действующий удалось.
В чате просили скрин, а зачем он, ведь приложение пишет, что просто все хорошо...но ни номера договора, ни суммы ни владельца, ни чего нет...толку от это скрина 0, где надпись готово.
Звонок в службу поддержки тоже не дал результатов, мол все в порядке, обращайтесь в отделение, так и звонил от них же
Нет ни какого толкового обслуживания и поддержки клиента, по этому новому сенс приложению

Добрый день. Напишите данные в ЛС, проверим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:46

Re: Альфа-Банк

  OGO написав:Попыток было много, и все безуспешные, приложение сенс ...вроде все успешно , но деньги обратно на карту и депозита нет.

Если думали разместиться в ИБ с токошо внесенных денег, то лучше подождать 1..2ч
Небойсь Алка не успела провести все остатки по счетам :(
Лучше до 16:00 повторить размещение
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:51

Отписал в ЛС , не знаю , отправились или нет
правильной дорогой идете...
OGO
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:54

Да, внёс) принес из др банка, ещё докупил в кассе, хотя можно было онлайн, дешевле...но не подсказали(...
А депозит оформил , помощью...но через другое... компьютером)), и успешно, в отличии от сенса
Хотел быстро) а просидел в отделении долго(
правильной дорогой идете...
OGO
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