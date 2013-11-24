Добрый день. Переводы по номеру счета IBAN на счета, открытые в Альфа-банке и в других банках Украины: 149 999 грн./249 999 грн./499 999 грн.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 08:36
Додано: Пон 07 гру, 2020 09:28
Re: Альфа-Банк
МАБ у всех не проснулся?
Размер имеет значение.
Додано: Пон 07 гру, 2020 10:19
Давненько я туди не навідувався, а на вихідних була потреба у виписці, але й досі МАБ недоступний...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:54
Re: Альфа-Банк
Утром немного поработал и хватит
Размер имеет значение.
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:09
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:26
Проблемы
Сегодня был в отделении, хотел открыть валютный депозит и заодно пополнить действующий.Попыток было много, и все безуспешные, приложение сенс ...вроде все успешно , но деньги обратно на карту и депозита нет. Суммы менялись, толку 0, пополнить действующий удалось.
В чате просили скрин, а зачем он, ведь приложение пишет, что просто все хорошо...но ни номера договора, ни суммы ни владельца, ни чего нет...толку от это скрина 0, где надпись готово.
Звонок в службу поддержки тоже не дал результатов, мол все в порядке, обращайтесь в отделение, так и звонил от них же
Нет ни какого толкового обслуживания и поддержки клиента, по этому новому сенс приложению
правильной дорогой идете...
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:27
Добрый день. Напишите данные в ЛС, проверим.
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:46
Re: Альфа-Банк
Если думали разместиться в ИБ с токошо внесенных денег, то лучше подождать 1..2ч
Небойсь Алка не успела провести все остатки по счетам
Лучше до 16:00 повторить размещение
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:51
Отписал в ЛС , не знаю , отправились или нет
правильной дорогой идете...
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:54
Да, внёс) принес из др банка, ещё докупил в кассе, хотя можно было онлайн, дешевле...но не подсказали(...
А депозит оформил , помощью...но через другое... компьютером)), и успешно, в отличии от сенса
Хотел быстро) а просидел в отделении долго(
правильной дорогой идете...
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