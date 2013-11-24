Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:10
OGO написав:
А депозит оформил , помощью...но через другое... компьютером))
Т.е. таки Сенс глючит при размещении
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:28
Да, ещё как, жуть
правильной дорогой идете...
OGO
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:36
Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:41
Кочевник написав:
Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.
А шо це за "старий" пакет? Комфорт, Ультра...?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:48
OGO написав:
Отписал в ЛС , не знаю , отправились или нет
Ничего нет. Можете еще написать нам в специальный Telegram чат -
https://t.me/alfa_chat_ua
.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:53
Кочевник написав:
Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.
Навіть якщо тільки поточний без картки?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 15:07
Кочевник написав:
Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.
Доброго дня. А можна більше деталей? Коли звертались? Яка адреса? Що не вийшло?
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9674
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 884 раз.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 16:03
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.
Доброго дня. А можна більше деталей? Коли звертались? Яка адреса? Що не вийшло?
Як тільки з`явилися нові пакети. Персмен не змогла відкрити новий валютний депозит. Система не дозволяла. (Реально у формі відкриття депо не відкривалвся депо). Відкрив відразу з персменом через МАБ.
В мене був і є досі - Платинум Блек.
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Кочевник
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Додано: Пон 07 гру, 2020 16:23
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Pig Lives Matter
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Додано: Пон 07 гру, 2020 16:24
Хтось питав за кабінет "Подяки". Сьогодні запрацював зі старими авторизаційними даними.
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Кочевник
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Подякував: 299 раз.
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