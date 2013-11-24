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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9128912991309131>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:10

Re: Альфа-Банк

  OGO написав:А депозит оформил , помощью...но через другое... компьютером))
Т.е. таки Сенс глючит при размещении :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:28

Re: Альфа-Банк

Да, ещё как, жуть
правильной дорогой идете...
OGO
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:36

Re: Альфа-Банк

Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:41

  Кочевник написав:Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.

А шо це за "старий" пакет? Комфорт, Ультра...?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:48

  OGO написав:Отписал в ЛС , не знаю , отправились или нет

Ничего нет. Можете еще написать нам в специальный Telegram чат - https://t.me/alfa_chat_ua.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:53

  Кочевник написав:Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.

Навіть якщо тільки поточний без картки?
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:07

  Кочевник написав:Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.

Доброго дня. А можна більше деталей? Коли звертались? Яка адреса? Що не вийшло?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:03

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.

Доброго дня. А можна більше деталей? Коли звертались? Яка адреса? Що не вийшло?

Як тільки з`явилися нові пакети. Персмен не змогла відкрити новий валютний депозит. Система не дозволяла. (Реально у формі відкриття депо не відкривалвся депо). Відкрив відразу з персменом через МАБ.
В мене був і є досі - Платинум Блек.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:23

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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:24

Re: Альфа-Банк

Хтось питав за кабінет "Подяки". Сьогодні запрацював зі старими авторизаційними даними.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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