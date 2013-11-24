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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:26
Какой Сенс ? Какая Спарта ? Вы шутите ?
Сделайте МАБ ! (верните Лёшика)
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mustbe
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Додано: Пон 07 гру, 2020 16:30
Уважаемая(ый), представитель банка!
А у вас что-то с кодом подтверждения операции поломалося. Отправляю СМС на рассрочку, пишет- неверный код, оплачиваю на сайте с помощью карты банка, приходит СМС с кодом подтверждения- ввожу- неверный код.
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Water
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Додано: Пон 07 гру, 2020 16:31
Water написав:
Уважаемая(ый), представитель банка!
А у вас что-то с кодом подтверждения операции поломалося. Отправляю СМС на рассрочку, пишет- неверный код, оплачиваю на сайте с помощью карты банка, приходит СМС с кодом подтверждения- ввожу- неверный код.
В цьому є "сенс".
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:15
mustbe написав:
Какой Сенс ? Какая Спарта ? Вы шутите ?
Сделайте МАБ ! (верните Лёшика)
Будь-ласка.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:35
mustbe написав:
Какой Сенс ? Какая Спарта ? Вы шутите ?
Сделайте МАБ ! (верните Лёшика)
старая приложенька работает
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