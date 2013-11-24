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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9128912991309131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:26

Какой Сенс ? Какая Спарта ? Вы шутите ?
Сделайте МАБ ! (верните Лёшика)
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:30

Re: Альфа-Банк

Уважаемая(ый), представитель банка!
А у вас что-то с кодом подтверждения операции поломалося. Отправляю СМС на рассрочку, пишет- неверный код, оплачиваю на сайте с помощью карты банка, приходит СМС с кодом подтверждения- ввожу- неверный код.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:31

  Water написав:Уважаемая(ый), представитель банка!
А у вас что-то с кодом подтверждения операции поломалося. Отправляю СМС на рассрочку, пишет- неверный код, оплачиваю на сайте с помощью карты банка, приходит СМС с кодом подтверждения- ввожу- неверный код.

В цьому є "сенс".
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:15

  mustbe написав:Какой Сенс ? Какая Спарта ? Вы шутите ?
Сделайте МАБ ! (верните Лёшика)

Будь-ласка. :(
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:35

  mustbe написав:Какой Сенс ? Какая Спарта ? Вы шутите ?
Сделайте МАБ ! (верните Лёшика)
старая приложенька работает :)
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:45

  omb написав:
  mustbe написав:Какой Сенс ? Какая Спарта ? Вы шутите ?
Сделайте МАБ ! (верните Лёшика)
старая приложенька работает :)

В Мобайле шаблоны новые не создаются, Выписки как таковой нет
В Сенсе депо не открываются, переключиться между 2..3 семейными экками -- целая морока
В МАБе Орехов нет, синхры с Сенсом нет.
...и как с таХой ЖижиТализаЦыей жить то?
Верните Лёшика! :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:26

Хтось з присутніх тримає довгострокові валютні депозити А клубу чи депозитні сертифікати тут свідомо виходячи за рамки фонду!?
https://a-club.alfabank.com.ua/uk/depoziti/
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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