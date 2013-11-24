Какой Сенс ? Какая Спарта ? Вы шутите ?
Сделайте МАБ ! (верните Лёшика)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:26
Какой Сенс ? Какая Спарта ? Вы шутите ?
Сделайте МАБ ! (верните Лёшика)
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:30
Re: Альфа-Банк
Уважаемая(ый), представитель банка!
А у вас что-то с кодом подтверждения операции поломалося. Отправляю СМС на рассрочку, пишет- неверный код, оплачиваю на сайте с помощью карты банка, приходит СМС с кодом подтверждения- ввожу- неверный код.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:31
В цьому є "сенс".
Підпис без реферальних посилань
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:15
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:35
старая приложенька работает
Кешбечные карты!
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:45
В Мобайле шаблоны новые не создаются, Выписки как таковой нет
В Сенсе депо не открываются, переключиться между 2..3 семейными экками -- целая морока
В МАБе Орехов нет, синхры с Сенсом нет.
...и как с таХой ЖижиТализаЦыей жить то?
Верните Лёшика!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:26
Хтось з присутніх тримає довгострокові валютні депозити А клубу чи депозитні сертифікати тут свідомо виходячи за рамки фонду!?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
|