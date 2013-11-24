Какой Сенс ? Какая Спарта ? Вы шутите ?
Сделайте МАБ ! (верните Лёшика)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:26
Какой Сенс ? Какая Спарта ? Вы шутите ?
Сделайте МАБ ! (верните Лёшика)
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:30
Re: Альфа-Банк
Уважаемая(ый), представитель банка!
А у вас что-то с кодом подтверждения операции поломалося. Отправляю СМС на рассрочку, пишет- неверный код, оплачиваю на сайте с помощью карты банка, приходит СМС с кодом подтверждения- ввожу- неверный код.
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:31
В цьому є "сенс".
Підпис без реферальних посилань
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:15
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:35
старая приложенька работает
Кешбечные карты!
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:45
В Мобайле шаблоны новые не создаются, Выписки как таковой нет
В Сенсе депо не открываются, переключиться между 2..3 семейными экками -- целая морока
В МАБе Орехов нет, синхры с Сенсом нет.
...и как с таХой ЖижиТализаЦыей жить то?
Верните Лёшика!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:26
Хтось з присутніх тримає довгострокові валютні депозити А клубу чи депозитні сертифікати тут свідомо виходячи за рамки фонду!?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:02
Первый валютный депо неделю назад открывал, проблем не было, тоже через сенс,правда доллары внёс в 16 , а открывал на следующий день, успешно сразу же.
Есть старый пакет, видимо карта от 2008 года...на ней - 0.50 коп, не знаю как там минус появился, да и карта уже давно умерла
Может и эта причина в не открытии валютных депо
Да, МАБ сработал без проволочек, спасибо опытному работнику банка
Итак, СЕНС ещё сырой, поддержки нет, помощи толковой тоже, ни чат ни звонки не помогало
Вот ради 0,25 пришлось мучаться))) но в валюте и на долгий срок)
Надо жить, учиться дальше.
правильной дорогой идете...
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:03
Это Альфа с ПУМБой спаривается. В ПУМБе тоже затык неподеЦки!!!
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:18
Re: Альфа-Банк
Прошу прощения коллеги если было, для старого приложения есть апдейт, можно ставить?
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