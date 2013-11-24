Мне вчера обновилка прилетела, вер. 3.17.3
Юзаю, пока без замечаний.
Правда в Чат не заходил
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:22
Мне вчера обновилка прилетела, вер. 3.17.3
Юзаю, пока без замечаний.
Правда в Чат не заходил
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: mikos і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|