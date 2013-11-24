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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9129913091319132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:22

  ruvex написав:Прошу прощения коллеги если было, для старого приложения есть апдейт, можно ставить?

Мне вчера обновилка прилетела, вер. 3.17.3
Юзаю, пока без замечаний.
Правда в Чат не заходил :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:46

  clientage написав:
  ruvex написав:Прошу прощения коллеги если было, для старого приложения есть апдейт, можно ставить?

Мне вчера обновилка прилетела, вер. 3.17.3
Юзаю, пока без замечаний.
Правда в Чат не заходил :mrgreen:

Анонсировали, что больше не будет по старой апликухе обнов, вот я было подумал...
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:05

  ruvex написав:
  clientage написав:
  ruvex написав:Прошу прощения коллеги если было, для старого приложения есть апдейт, можно ставить?

Мне вчера обновилка прилетела, вер. 3.17.3
Юзаю, пока без замечаний.
Правда в Чат не заходил :mrgreen:

Анонсировали, что больше не будет по старой апликухе обнов, вот я было подумал...

Три продукта поддерживать (даж 5, если огрызок учесть) эт не каждая Жижитал сможет :mrgreen:
Вот нет шобы просто нормально масштабируемое вэб-приложение замутить, по сути дела предложить спартанцам МАБ перекроить. Ведь ресурсы новых смартов нормально позволяют это сделать. И будет ОДИН универсальный МАБ, хай даже с двухфакторной идент-ей для ублажения СБ :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 22:34

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:Анонсировали, что больше не будет по старой апликухе обнов, вот я было подумал...

Может решили отложить утилизацию старого, но работающего приложения. А то вон в группе "сенса" пользователи баг за багом находят :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:01

Re: Альфа-Банк

clientage, Kalgan
Значит, все как всегда, по ухабистой дороге. Наверное это корпоративная фишка.
Хорошо, что работающие через пень-колоду вещи оставили, но пятое колесо таки начали прикручивать. :mrgreen:
Black Jack - White Business
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:09

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер! Подтвердите или исправьте, пжл, информацию, полученную из КЦ Альфы о пополнении дебетной карты Макси Ультра (или счета) без комиссии и в разрезе: третьим лицом и владельцем карты.
1. Родной банкомат кэш-ин (касса с комиссией)
2. Терминалы Привата (теперь, вроде, партнер)
3. Терминалы City24
4. Терминалы EasyPay

И еще, если не трудно. Перевод через Пр24 с карты Привата на эту же карту Альфы - какой способ с наименьшей комиссией? Раньше по реквизитам было 3 грн, теперь % от суммы. Кроме этого ничего нет?
Заранее спасибо.
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:21

Re: Альфа-Банк

  Oльga1 написав:Кроме этого ничего нет?

напрямую нет
можно без комисии через п24-пумб-альфа при наличии карты пумб
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:41

Re: Альфа-Банк

  Oльga1 написав:пополнении дебетной карты

https://alfabank.ua/ru/replenishment/replenish_card

В кассе более 4К тож нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:54

Re: Альфа-Банк

Спасибо вам, уважаемые гуру!
С уважением
Oльga1
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