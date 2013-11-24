Мне вчера обновилка прилетела, вер. 3.17.3
Юзаю, пока без замечаний.
Правда в Чат не заходил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:22
Мне вчера обновилка прилетела, вер. 3.17.3
Юзаю, пока без замечаний.
Правда в Чат не заходил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:46
Анонсировали, что больше не будет по старой апликухе обнов, вот я было подумал...
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Додано: Пон 07 гру, 2020 22:05
Три продукта поддерживать (даж 5, если огрызок учесть) эт не каждая Жижитал сможет
Вот нет шобы просто нормально масштабируемое вэб-приложение замутить, по сути дела предложить спартанцам МАБ перекроить. Ведь ресурсы новых смартов нормально позволяют это сделать. И будет ОДИН универсальный МАБ, хай даже с двухфакторной идент-ей для ублажения СБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 07 гру, 2020 22:34
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 07 гру, 2020 23:01
Re: Альфа-Банк
clientage, Kalgan
Значит, все как всегда, по ухабистой дороге. Наверное это корпоративная фишка.
Хорошо, что работающие через пень-колоду вещи оставили, но пятое колесо таки начали прикручивать.
Black Jack - White Business
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Додано: Пон 07 гру, 2020 23:09
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер! Подтвердите или исправьте, пжл, информацию, полученную из КЦ Альфы о пополнении дебетной карты Макси Ультра (или счета) без комиссии и в разрезе: третьим лицом и владельцем карты.
1. Родной банкомат кэш-ин (касса с комиссией)
2. Терминалы Привата (теперь, вроде, партнер)
3. Терминалы City24
4. Терминалы EasyPay
И еще, если не трудно. Перевод через Пр24 с карты Привата на эту же карту Альфы - какой способ с наименьшей комиссией? Раньше по реквизитам было 3 грн, теперь % от суммы. Кроме этого ничего нет?
Заранее спасибо.
С уважением
Додано: Пон 07 гру, 2020 23:21
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 07 гру, 2020 23:41
Re: Альфа-Банк
В кассе более 4К тож нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 07 гру, 2020 23:54
Re: Альфа-Банк
Спасибо вам, уважаемые гуру!
С уважением
Додано: Вів 08 гру, 2020 05:26
по пп3 и 4 - ограничение на сумму до 5 тыс грн/день. И скорей всего п2 тоже.
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