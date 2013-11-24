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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9130913191329133

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 06:51

  Shaman написав:
  Oльga1 написав:Добрый вечер! Подтвердите или исправьте, пжл, информацию, полученную из КЦ Альфы о пополнении дебетной карты Макси Ультра (или счета) без комиссии и в разрезе: третьим лицом и владельцем карты.
1. Родной банкомат кэш-ин (касса с комиссией)
2. Терминалы Привата (теперь, вроде, партнер)
3. Терминалы City24
4. Терминалы EasyPay

И еще, если не трудно. Перевод через Пр24 с карты Привата на эту же карту Альфы - какой способ с наименьшей комиссией? Раньше по реквизитам было 3 грн, теперь % от суммы. Кроме этого ничего нет?
Заранее спасибо.


по пп3 и 4 - ограничение на сумму до 5 тыс грн/день. И скорей всего п2 тоже.

В терминалах easypay уже есть идентификация. Хотя и немного заморочная, но владельцу карты при наличии телефона с финномером можно увеличить сумму пополнения до 35000 (вроде). Третье лицо - только при наличии связи с владельцем карты (там нужно ввести код из смс)
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 06:56

Re: Альфа-Банк

  Oльga1 написав:Перевод через Пр24 с карты Привата на эту же карту Альфы - какой способ с наименьшей комиссией?
Берёте кеды, находите терминал ПриватБанка, проходите авторизацию картой Привата —> Банковские услуги —> Пополнить карту другого банка —> вводите номер или вставляете карту Альфы —> далее всё по инструкции с экрана —> на этапе оплаты выбираете оплатить картой и вставляете карту ПриватБанка.
Комиссии не будет при оплате собственными средствами.
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