Oльga1 написав:Добрый вечер! Подтвердите или исправьте, пжл, информацию, полученную из КЦ Альфы о пополнении дебетной карты Макси Ультра (или счета) без комиссии и в разрезе: третьим лицом и владельцем карты. 1. Родной банкомат кэш-ин (касса с комиссией) 2. Терминалы Привата (теперь, вроде, партнер) 3. Терминалы City24 4. Терминалы EasyPay
И еще, если не трудно. Перевод через Пр24 с карты Привата на эту же карту Альфы - какой способ с наименьшей комиссией? Раньше по реквизитам было 3 грн, теперь % от суммы. Кроме этого ничего нет? Заранее спасибо.
по пп3 и 4 - ограничение на сумму до 5 тыс грн/день. И скорей всего п2 тоже.
В терминалах easypay уже есть идентификация. Хотя и немного заморочная, но владельцу карты при наличии телефона с финномером можно увеличить сумму пополнения до 35000 (вроде). Третье лицо - только при наличии связи с владельцем карты (там нужно ввести код из смс)
Oльga1 написав:Перевод через Пр24 с карты Привата на эту же карту Альфы - какой способ с наименьшей комиссией?
Берёте кеды, находите терминал ПриватБанка, проходите авторизацию картой Привата —> Банковские услуги —> Пополнить карту другого банка —> вводите номер или вставляете карту Альфы —> далее всё по инструкции с экрана —> на этапе оплаты выбираете оплатить картой и вставляете карту ПриватБанка. Комиссии не будет при оплате собственными средствами.
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