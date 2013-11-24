RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9130913191329133

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 06:51

  Shaman написав:
  Oльga1 написав:Добрый вечер! Подтвердите или исправьте, пжл, информацию, полученную из КЦ Альфы о пополнении дебетной карты Макси Ультра (или счета) без комиссии и в разрезе: третьим лицом и владельцем карты.
1. Родной банкомат кэш-ин (касса с комиссией)
2. Терминалы Привата (теперь, вроде, партнер)
3. Терминалы City24
4. Терминалы EasyPay

И еще, если не трудно. Перевод через Пр24 с карты Привата на эту же карту Альфы - какой способ с наименьшей комиссией? Раньше по реквизитам было 3 грн, теперь % от суммы. Кроме этого ничего нет?
Заранее спасибо.


по пп3 и 4 - ограничение на сумму до 5 тыс грн/день. И скорей всего п2 тоже.

В терминалах easypay уже есть идентификация. Хотя и немного заморочная, но владельцу карты при наличии телефона с финномером можно увеличить сумму пополнения до 35000 (вроде). Третье лицо - только при наличии связи с владельцем карты (там нужно ввести код из смс)
Fylhtq
 
Повідомлень: 147
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 06:56

Re: Альфа-Банк

  Oльga1 написав:Перевод через Пр24 с карты Привата на эту же карту Альфы - какой способ с наименьшей комиссией?
Берёте кеды, находите терминал ПриватБанка, проходите авторизацию картой Привата —> Банковские услуги —> Пополнить карту другого банка —> вводите номер или вставляете карту Альфы —> далее всё по инструкции с экрана —> на этапе оплаты выбираете оплатить картой и вставляете карту ПриватБанка.
Комиссии не будет при оплате собственными средствами.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2727
З нами з: 08.03.18
Подякував: 293 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 08:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.

Навіть якщо тільки поточний без картки?

Доброго дня. З поточного можна.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9678
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 08:49

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Виключно в МАБ можна відкривати.

Доброго дня. А можна більше деталей? Коли звертались? Яка адреса? Що не вийшло?

Як тільки з`явилися нові пакети. Персмен не змогла відкрити новий валютний депозит. Система не дозволяла. (Реально у формі відкриття депо не відкривалвся депо). Відкрив відразу з персменом через МАБ.
В мене був і є досі - Платинум Блек.

Так, дійсно система просить новий Пакет. Можна зняти кошти і внести через касу на депозит. Але в МАБ оформити легше, тому допопомагаємо клінту в банкінгку.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9678
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 08:53

  OGO написав:Сегодня был в отделении, хотел открыть валютный депозит и заодно пополнить действующий.Попыток было много, и все безуспешные, приложение сенс ...вроде все успешно , но деньги обратно на карту и депозита нет. Суммы менялись, толку 0, пополнить действующий удалось.
В чате просили скрин, а зачем он, ведь приложение пишет, что просто все хорошо...но ни номера договора, ни суммы ни владельца, ни чего нет...толку от это скрина 0, где надпись готово.
Звонок в службу поддержки тоже не дал результатов, мол все в порядке, обращайтесь в отделение, так и звонил от них же
Нет ни какого толкового обслуживания и поддержки клиента, по этому новому сенс приложению

7.12.2020 наблюдались кратковременные проблемы с открытием депозитов в приложениях. Приношу извинения за ситуацию.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9678
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 08:54

  Water написав:Уважаемая(ый), представитель банка!
А у вас что-то с кодом подтверждения операции поломалося. Отправляю СМС на рассрочку, пишет- неверный код, оплачиваю на сайте с помощью карты банка, приходит СМС с кодом подтверждения- ввожу- неверный код.

Добрый день. Если еще актуально, напишите в ЛС, пожалуйста. Проверю.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9678
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:43

Re: Альфа-Банк

Интересно, а это по всем картам у Альфы пополнение наличкой в кассе 50 грн или только по Red-у? Таким образом всех вынуждают пользоваться кэш-ином?
Mavr
 
Повідомлень: 117
З нами з: 13.06.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9130913191329133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Adsense [Bot], jay2004, Mavr, Vorlon і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 99, 100, 101
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1002 145537
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 00:37
flysoulfly
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4458, 4459, 4460
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44592 5445221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 гру, 2020 22:50
Flamingo
Банк Січ 1 ... 29, 30, 31
Модератор » Нед 24 лис, 2013 00:05
304 69079
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 гру, 2020 15:21
OGO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27095)
08.12.2020 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.