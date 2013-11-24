OGO написав:

Сегодня был в отделении, хотел открыть валютный депозит и заодно пополнить действующий.Попыток было много, и все безуспешные, приложение сенс ...вроде все успешно , но деньги обратно на карту и депозита нет. Суммы менялись, толку 0, пополнить действующий удалось.В чате просили скрин, а зачем он, ведь приложение пишет, что просто все хорошо...но ни номера договора, ни суммы ни владельца, ни чего нет...толку от это скрина 0, где надпись готово.Звонок в службу поддержки тоже не дал результатов, мол все в порядке, обращайтесь в отделение, так и звонил от них жеНет ни какого толкового обслуживания и поддержки клиента, по этому новому сенс приложению