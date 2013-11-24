Oльga1 написав:Добрый вечер! Подтвердите или исправьте, пжл, информацию, полученную из КЦ Альфы о пополнении дебетной карты Макси Ультра (или счета) без комиссии и в разрезе: третьим лицом и владельцем карты. 1. Родной банкомат кэш-ин (касса с комиссией) 2. Терминалы Привата (теперь, вроде, партнер) 3. Терминалы City24 4. Терминалы EasyPay
И еще, если не трудно. Перевод через Пр24 с карты Привата на эту же карту Альфы - какой способ с наименьшей комиссией? Раньше по реквизитам было 3 грн, теперь % от суммы. Кроме этого ничего нет? Заранее спасибо.
по пп3 и 4 - ограничение на сумму до 5 тыс грн/день. И скорей всего п2 тоже.
В терминалах easypay уже есть идентификация. Хотя и немного заморочная, но владельцу карты при наличии телефона с финномером можно увеличить сумму пополнения до 35000 (вроде). Третье лицо - только при наличии связи с владельцем карты (там нужно ввести код из смс)
Oльga1 написав:Перевод через Пр24 с карты Привата на эту же карту Альфы - какой способ с наименьшей комиссией?
Берёте кеды, находите терминал ПриватБанка, проходите авторизацию картой Привата —> Банковские услуги —> Пополнить карту другого банка —> вводите номер или вставляете карту Альфы —> далее всё по инструкции с экрана —> на этапе оплаты выбираете оплатить картой и вставляете карту ПриватБанка. Комиссии не будет при оплате собственными средствами.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Кочевник написав:Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо. Виключно в МАБ можна відкривати.
Доброго дня. А можна більше деталей? Коли звертались? Яка адреса? Що не вийшло?
Як тільки з`явилися нові пакети. Персмен не змогла відкрити новий валютний депозит. Система не дозволяла. (Реально у формі відкриття депо не відкривалвся депо). Відкрив відразу з персменом через МАБ. В мене був і є досі - Платинум Блек.
Так, дійсно система просить новий Пакет. Можна зняти кошти і внести через касу на депозит. Але в МАБ оформити легше, тому допопомагаємо клінту в банкінгку.
OGO написав:Сегодня был в отделении, хотел открыть валютный депозит и заодно пополнить действующий.Попыток было много, и все безуспешные, приложение сенс ...вроде все успешно , но деньги обратно на карту и депозита нет. Суммы менялись, толку 0, пополнить действующий удалось. В чате просили скрин, а зачем он, ведь приложение пишет, что просто все хорошо...но ни номера договора, ни суммы ни владельца, ни чего нет...толку от это скрина 0, где надпись готово. Звонок в службу поддержки тоже не дал результатов, мол все в порядке, обращайтесь в отделение, так и звонил от них же Нет ни какого толкового обслуживания и поддержки клиента, по этому новому сенс приложению
7.12.2020 наблюдались кратковременные проблемы с открытием депозитов в приложениях. Приношу извинения за ситуацию.
Water написав:Уважаемая(ый), представитель банка! А у вас что-то с кодом подтверждения операции поломалося. Отправляю СМС на рассрочку, пишет- неверный код, оплачиваю на сайте с помощью карты банка, приходит СМС с кодом подтверждения- ввожу- неверный код.
Добрый день. Если еще актуально, напишите в ЛС, пожалуйста. Проверю.