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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9131913291339134

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:54

Re: Альфа-Банк

Mavr написав:
  2XL написав:Она до определенной суммы, если правильно помню


До 10000. Мне интересно это общее правило в банке или только владельцев Red так осчастливили
У меня дебетка была старая, Комфорт
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:56

  2XL написав:
Mavr написав:
  2XL написав:Она до определенной суммы, если правильно помню


До 10000. Мне интересно это общее правило в банке или только владельцев Red так осчастливили
У меня дебетка была старая, Комфорт

Тут еще важно шо за 10К тож будет комисс, а вот за 10000.01 -- шара :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:01

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Но можно 4К+ загнать через кассу на дебетку, а с нее погасится в МАБе.

ага, то есть с White и Black лимит бесплатного погашения от 4000?

А через текущий счет лавочку прикрыли? Вот тут в тарифах вроде про внесение пишут тоже 50 грн, раньше вроде писали что можно гасить через текущий

и так ещё раз простой кейс:
- открываем текущий счёт - пополнение этого счёта наличными в кассе происходит без комиссии (можно положить 1 грн, можно 333 гривны - т.е. столько сколько нужно именно Вам)
- ну и дальше у Вас есть Варианты - можно использовать ИнтернетБанкинг или мобильное приложение, можно через менеджера - но главное, что переводы на другие счета без комиссии :)
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:05

  Mavr написав:Интересно, а это по всем картам у Альфы пополнение наличкой в кассе 50 грн или только по Red-у? Таким образом всех вынуждают пользоваться кэш-ином?

Добрый день.
Кредитные карты: 50 грн. при сумме пополнения ≤ 10 000 грн.,
0 грн. при сумме пополнения > 10 000 грн.
Дебетовые карты:
30 грн. при сумме пополнения ≤ 4 000 грн.,
0 грн. при сумме пополнения > 4 000 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:06

  Mavr написав:
  clientage написав:Но можно 4К+ загнать через кассу на дебетку, а с нее погасится в МАБе.

ага, то есть с White и Black лимит бесплатного погашения от 4000?

у любой дебетки, и не погашения, а пополнения в кассе(взять талончик, постоять в очереди) и от 4000.01грн
В АТМ, ТСО -- нашару от любой суммы.
Я вааще не понимаю, де вы наличку берете. У меня и 1я и 2я з/п на карту приходят, халтуры всякие -- на карту, сало на базаре -- оплата картой (шейк от Мони рулит), возврат долгов от корешей -- на карту, даж взятку пытались дать картой :lol: :lol:

ПС. Блин, вот тока на СТО наличкой расчитываюсь, эт капец
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:11

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Я вааще не понимаю, де вы наличку берете. У меня и 1я и 2я з/п на карту приходят, халтуры всякие -- на карту, сало на базаре -- оплата картой (шейк от Мони рулит), возврат долгов от корешей -- на карту, даж взятку пытались дать картой


Бывают ситуации. Недавно пришлось из другого банка пихать 150К в кэш-ин Аллы, бо СЭП слишком много комиссии запросил :lol:
Востаннє редагувалось Mavr в Вів 08 гру, 2020 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:12

  Mavr написав:
  clientage написав:Но можно 4К+ загнать через кассу на дебетку, а с нее погасится в МАБе.

ага, то есть с White и Black лимит бесплатного погашения от 4000?

А через текущий счет лавочку прикрыли? Вот тут в тарифах вроде про внесение пишут тоже 50 грн, раньше вроде писали что можно гасить через текущий

и так ещё раз простой кейс:
- открываем текущий счёт - пополнение этого счёта наличными в кассе происходит без комиссии (можно положить 1 грн, можно 333 гривны - т.е. столько сколько нужно именно Вам)
- ну и дальше у Вас есть Варианты - можно использовать ИнтернетБанкинг или мобильное приложение, можно через менеджера - но главное, что переводы на другие счета без комиссии :)

Пополнение текущего счета в кассе без комиссии (п.2.3). Переводы через МАБ/Приложения на свой счет без комиссии.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:08

Alfa_Bank Добрый день. При оплате "комуналки" по банеру, если приложение автоматически подтягивает сумму долга, суму платежа можно менять или нет ?
При попытке изменить сумму, после нажатия на сохранить, вылетает "ошибка, проверьте правильность данных и повторите операцию еще раз" :|
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