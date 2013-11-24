clientage написав:Но можно 4К+ загнать через кассу на дебетку, а с нее погасится в МАБе.
ага, то есть с White и Black лимит бесплатного погашения от 4000?
А через текущий счет лавочку прикрыли? Вот тут в тарифах вроде про внесение пишут тоже 50 грн, раньше вроде писали что можно гасить через текущий
и так ещё раз простой кейс: - открываем текущий счёт - пополнение этого счёта наличными в кассе происходит без комиссии (можно положить 1 грн, можно 333 гривны - т.е. столько сколько нужно именно Вам) - ну и дальше у Вас есть Варианты - можно использовать ИнтернетБанкинг или мобильное приложение, можно через менеджера - но главное, что переводы на другие счета без комиссии
clientage написав:Но можно 4К+ загнать через кассу на дебетку, а с нее погасится в МАБе.
ага, то есть с White и Black лимит бесплатного погашения от 4000?
у любой дебетки, и не погашения, а пополнения в кассе(взять талончик, постоять в очереди) и от 4000.01грн В АТМ, ТСО -- нашару от любой суммы. Я вааще не понимаю, де вы наличку берете. У меня и 1я и 2я з/п на карту приходят, халтуры всякие -- на карту, сало на базаре -- оплата картой (шейк от Мони рулит), возврат долгов от корешей -- на карту, даж взятку пытались дать картой
ПС. Блин, вот тока на СТО наличкой расчитываюсь, эт капец
clientage написав:Я вааще не понимаю, де вы наличку берете. У меня и 1я и 2я з/п на карту приходят, халтуры всякие -- на карту, сало на базаре -- оплата картой (шейк от Мони рулит), возврат долгов от корешей -- на карту, даж взятку пытались дать картой
Бывают ситуации. Недавно пришлось из другого банка пихать 150К в кэш-ин Аллы, бо СЭП слишком много комиссии запросил
Востаннє редагувалось Mavr в Вів 08 гру, 2020 10:18, всього редагувалось 1 раз.
clientage написав:Но можно 4К+ загнать через кассу на дебетку, а с нее погасится в МАБе.
ага, то есть с White и Black лимит бесплатного погашения от 4000?
А через текущий счет лавочку прикрыли? Вот тут в тарифах вроде про внесение пишут тоже 50 грн, раньше вроде писали что можно гасить через текущий
и так ещё раз простой кейс: - открываем текущий счёт - пополнение этого счёта наличными в кассе происходит без комиссии (можно положить 1 грн, можно 333 гривны - т.е. столько сколько нужно именно Вам) - ну и дальше у Вас есть Варианты - можно использовать ИнтернетБанкинг или мобильное приложение, можно через менеджера - но главное, что переводы на другие счета без комиссии
Пополнение текущего счета в кассе без комиссии (п.2.3). Переводы через МАБ/Приложения на свой счет без комиссии.
Alfa_Bank Добрый день. При оплате "комуналки" по банеру, если приложение автоматически подтягивает сумму долга, суму платежа можно менять или нет ? При попытке изменить сумму, после нажатия на сохранить, вылетает "ошибка, проверьте правильность данных и повторите операцию еще раз"