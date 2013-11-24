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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 11:38
Kalgan написав:
При изменении суммы выдает это сообщение об ошибке.
Можно еще проверить наличие дес. знака: , или . Даже при 00 в дробной части
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 08 гру, 2020 11:51
clientage написав: Kalgan написав:
При изменении суммы выдает это сообщение об ошибке.
Можно еще проверить наличие дес. знака: , или . Даже при 00 в дробной части
так наоборот, сумму с копейками округлил до целой.
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Kalgan
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Додано: Вів 08 гру, 2020 11:58
Kalgan написав:
Просто не понимаю, что там может отвалится. Если там только 2 поля - номер телефона и сумма. При изменении суммы выдает это сообщение об ошибке.
В Мобайле редактировать не сможете.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:03
Alfa_Bank написав: Kalgan написав:
Просто не понимаю, что там может отвалится. Если там только 2 поля - номер телефона и сумма. При изменении суммы выдает это сообщение об ошибке.
В Мобайле редактировать не сможете.
вопрос возможно риторический, но зачем добавлять возможность редактирования суммы, когда ее редактировать нельзя
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Kalgan
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:07
Kalgan написав: Alfa_Bank написав: Kalgan написав:
Просто не понимаю, что там может отвалится. Если там только 2 поля - номер телефона и сумма. При изменении суммы выдает это сообщение об ошибке.
В Мобайле редактировать не сможете.
вопрос возможно риторический, но зачем добавлять возможность редактирования суммы, когда ее редактировать нельзя
Выявили эту проблему, но будут ли доработки Мобайла по ней и когда, не могу сказать.
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Alfa_Bank
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Пон 07 гру, 2020 15:21
OGO
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