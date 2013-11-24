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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9132913391349135

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:38

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:При изменении суммы выдает это сообщение об ошибке.

Можно еще проверить наличие дес. знака: , или . Даже при 00 в дробной части
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:51

  clientage написав:
  Kalgan написав:При изменении суммы выдает это сообщение об ошибке.

Можно еще проверить наличие дес. знака: , или . Даже при 00 в дробной части

так наоборот, сумму с копейками округлил до целой.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:58

  Kalgan написав:Просто не понимаю, что там может отвалится. Если там только 2 поля - номер телефона и сумма. При изменении суммы выдает это сообщение об ошибке.

В Мобайле редактировать не сможете.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:03

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Просто не понимаю, что там может отвалится. Если там только 2 поля - номер телефона и сумма. При изменении суммы выдает это сообщение об ошибке.

В Мобайле редактировать не сможете.

вопрос возможно риторический, но зачем добавлять возможность редактирования суммы, когда ее редактировать нельзя :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:07

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Просто не понимаю, что там может отвалится. Если там только 2 поля - номер телефона и сумма. При изменении суммы выдает это сообщение об ошибке.

В Мобайле редактировать не сможете.

вопрос возможно риторический, но зачем добавлять возможность редактирования суммы, когда ее редактировать нельзя :?:

Выявили эту проблему, но будут ли доработки Мобайла по ней и когда, не могу сказать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:59

Смена карты

В декабре заканчивается максимум, вроде как выслали ред (в приложении уже светится). Напомните пожалуйста процедуру.
Получаю карту,перехожу на пуши,отключаю две страховки,после первой РД опять проверить отключение страховок.Правильно понимаю?
Вопрос:
1. откл.страховок через чат или нужно идти в отделение?
2. Что делать со старой картой, на каком этапе происходит переход на новую карту, лимит,рассрочки, траты...когда можно пользоваться новой картой?
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:09

  mihasik написав:В декабре заканчивается максимум, вроде как выслали ред (в приложении уже светится). Напомните пожалуйста процедуру.
Получаю карту,перехожу на пуши,отключаю две страховки,после первой РД опять проверить отключение страховок.Правильно понимаю?
Вопрос:
1. откл.страховок через чат или нужно идти в отделение?
2. Что делать со старой картой, на каком этапе происходит переход на новую карту, лимит,рассрочки, траты...когда можно пользоваться новой картой?

Добрый день. Получаете новую карту, старую аннулируйте, новую активируйте и перейдите на пуш. Тариф поменяется в ближайшую РД. После РД проверьте страховки (ФР можно и до РД, но НС только после РД).
1. Можно чат, гор.линия.
2. Счет у вас остается, с лимитом, тратами, рассрочками, задолженностью и т.д. Карта - это ключ к нему, ею можете пользоваться сразу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:40

  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:В декабре заканчивается максимум, вроде как выслали ред (в приложении уже светится). Напомните пожалуйста процедуру.
Получаю карту,перехожу на пуши,отключаю две страховки,после первой РД опять проверить отключение страховок.Правильно понимаю?
Вопрос:
1. откл.страховок через чат или нужно идти в отделение?
2. Что делать со старой картой, на каком этапе происходит переход на новую карту, лимит,рассрочки, траты...когда можно пользоваться новой картой?

Добрый день. Получаете новую карту, старую аннулируйте, новую активируйте и перейдите на пуш. Тариф поменяется в ближайшую РД. После РД проверьте страховки (ФР можно и до РД, но НС только после РД).
1. Можно чат, гор.линия.
2. Счет у вас остается, с лимитом, тратами, рассрочками, задолженностью и т.д. Карта - это ключ к нему, ею можете пользоваться сразу.

После получения, я могу до конца месяца ещё пользоваться старой картой, а в последний день перейти?
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:44

  mihasik написав:
  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:В декабре заканчивается максимум, вроде как выслали ред (в приложении уже светится). Напомните пожалуйста процедуру.
Получаю карту,перехожу на пуши,отключаю две страховки,после первой РД опять проверить отключение страховок.Правильно понимаю?
Вопрос:
1. откл.страховок через чат или нужно идти в отделение?
2. Что делать со старой картой, на каком этапе происходит переход на новую карту, лимит,рассрочки, траты...когда можно пользоваться новой картой?

Добрый день. Получаете новую карту, старую аннулируйте, новую активируйте и перейдите на пуш. Тариф поменяется в ближайшую РД. После РД проверьте страховки (ФР можно и до РД, но НС только после РД).
1. Можно чат, гор.линия.
2. Счет у вас остается, с лимитом, тратами, рассрочками, задолженностью и т.д. Карта - это ключ к нему, ею можете пользоваться сразу.

После получения, я могу до конца месяца ещё пользоваться старой картой, а в последний день перейти?

Да, можете.
Alfa_Bank
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