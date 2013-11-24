Кочевник написав:Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Як тільки з`явилися нові пакети. Персмен не змогла відкрити новий валютний депозит. Система не дозволяла. (Реально у формі відкриття депо не відкривалвся депо). Відкрив відразу з персменом через МАБ. В мене був і є досі - Платинум Блек.
Так, дійсно система просить новий Пакет. Можна зняти кошти і внести через касу на депозит. Але в МАБ оформити легше, тому допопомагаємо клінту в банкінгку.
І я про це відразу написав. Персональний менеджер працює без нарікань. Можете її преміювати
Дякую. Обов'язково передам, що ви відмітили її роботу.
Solar_simfi написав:Встановив Sense, дізнався стаж з Альфа-банком. Інші переваги у порівнянні зі старим додатком наразі неочевидні
Доброго дня. Там буде з часом більше функцій і можливостей, і ви зможете оцінити переваги. Вже зараз можна створювати шаблони, позширена кількість шаблонів для оплати комунальних послуг, наприклад, і багато іншого.