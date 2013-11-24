Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:48
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.
Як тільки з`явилися нові пакети. Персмен не змогла відкрити новий валютний депозит. Система не дозволяла. (Реально у формі відкриття депо не відкривалвся депо). Відкрив відразу з персменом через МАБ.
В мене був і є досі - Платинум Блек.
Так, дійсно система просить новий Пакет. Можна зняти кошти і внести через касу на депозит. Але в МАБ оформити легше, тому допопомагаємо клінту в банкінгку.
І я про це відразу написав.
Персональний менеджер працює без нарікань. Можете її преміювати
Дякую. Обов'язково передам, що ви відмітили її роботу.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:35
Встановив Sense, дізнався стаж з Альфа-банком. Інші переваги у порівнянні зі старим додатком наразі неочевидні
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:41
Solar_simfi написав:
Встановив Sense, дізнався стаж з Альфа-банком. Інші переваги у порівнянні зі старим додатком наразі неочевидні
Доброго дня. Там буде з часом більше функцій і можливостей, і ви зможете оцінити переваги. Вже зараз можна створювати шаблони, позширена кількість шаблонів для оплати комунальних послуг, наприклад, і багато іншого.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:05
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IMPRINTER
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:14
IMPRINTER написав:
Добрый день. Банкинг работает. Попробуйте зайти снова со страницы авторизации
https://my.alfabank.com.ua/login
.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:26
Alfa_Bank заработало ) спасибо ) заходил именно так )
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IMPRINTER
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:40
А можно так,чтобы был и сенс и альфа-мобайл (потом определиться -что оставлять)?
Бекас
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:51
Бекас написав:
А можно так,чтобы был и сенс и альфа-мобайл (потом определиться -что оставлять)?
Вроде можно, если не боитесь, что могут отвалится пуши и вы станете спонсором за смс-информ по каждой карте
Kalgan
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Додано: Вів 08 гру, 2020 16:57
Бекас написав:
А можно так,чтобы был и сенс и альфа-мобайл (потом определиться -что оставлять)?
Добрый день. Можно. Сейчас Мобайл работает, если ранее был установлен. И Сенс параллельно можно установить.
Alfa_Bank
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:09
Спасибо, будем пробовать.
Бекас
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