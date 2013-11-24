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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9134913591369137>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:48

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Якщо відкритий ще старий пакет, то у відділенні не можуть відкрити депо.

Як тільки з`явилися нові пакети. Персмен не змогла відкрити новий валютний депозит. Система не дозволяла. (Реально у формі відкриття депо не відкривалвся депо). Відкрив відразу з персменом через МАБ.
В мене був і є досі - Платинум Блек.

Так, дійсно система просить новий Пакет. Можна зняти кошти і внести через касу на депозит. Але в МАБ оформити легше, тому допопомагаємо клінту в банкінгку.

І я про це відразу написав.
Персональний менеджер працює без нарікань. Можете її преміювати :oops:

Дякую. Обов'язково передам, що ви відмітили її роботу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:35

Встановив Sense, дізнався стаж з Альфа-банком. Інші переваги у порівнянні зі старим додатком наразі неочевидні
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:41

  Solar_simfi написав:Встановив Sense, дізнався стаж з Альфа-банком. Інші переваги у порівнянні зі старим додатком наразі неочевидні

Доброго дня. Там буде з часом більше функцій і можливостей, і ви зможете оцінити переваги. Вже зараз можна створювати шаблони, позширена кількість шаблонів для оплати комунальних послуг, наприклад, і багато іншого.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:05

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:14

  IMPRINTER написав:Зображення

Добрый день. Банкинг работает. Попробуйте зайти снова со страницы авторизации https://my.alfabank.com.ua/login.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:26

Alfa_Bank

заработало ) спасибо )
заходил именно так )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:40

Re: Альфа-Банк

А можно так,чтобы был и сенс и альфа-мобайл (потом определиться -что оставлять)?
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:51

  Бекас написав:А можно так,чтобы был и сенс и альфа-мобайл (потом определиться -что оставлять)?

Вроде можно, если не боитесь, что могут отвалится пуши и вы станете спонсором за смс-информ по каждой карте :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:57

  Бекас написав:А можно так,чтобы был и сенс и альфа-мобайл (потом определиться -что оставлять)?

Добрый день. Можно. Сейчас Мобайл работает, если ранее был установлен. И Сенс параллельно можно установить.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:09

Re: Альфа-Банк

Спасибо, будем пробовать.
Бекас
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