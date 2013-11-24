У меня при установке Сенса отвалился пуш ток на Ультре, переподключил.
На втором эке ничо не отвалилось, но из-за невозможности переключать нормально экки на Сенсе оставил один экк на Мобайл, а второй мучаю на Сенсе
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:13
У меня при установке Сенса отвалился пуш ток на Ультре, переподключил.
На втором эке ничо не отвалилось, но из-за невозможности переключать нормально экки на Сенсе оставил один экк на Мобайл, а второй мучаю на Сенсе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 гру, 2020 17:27
Re: Альфа-Банк
Вот откуда у отделений пошло- отправлять клиента с 150т сотками в кэшин.
P.S. Личный опыт. Деньги принял менеджер. Все пытался отправить пополнять в кэшин. До кассы не допустили. Мелочевка...
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