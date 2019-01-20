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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9134913591369137

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:13

  Бекас написав:Спасибо, будем пробовать.

У меня при установке Сенса отвалился пуш ток на Ультре, переподключил.
На втором эке ничо не отвалилось, но из-за невозможности переключать нормально экки на Сенсе оставил один экк на Мобайл, а второй мучаю на Сенсе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:27

Re: Альфа-Банк

Mavr написав:
  clientage написав:Я вааще не понимаю, де вы наличку берете. У меня и 1я и 2я з/п на карту приходят, халтуры всякие -- на карту, сало на базаре -- оплата картой (шейк от Мони рулит), возврат долгов от корешей -- на карту, даж взятку пытались дать картой


Бывают ситуации. Недавно пришлось из другого банка пихать 150К в кэш-ин Аллы, бо СЭП слишком много комиссии запросил
Вот откуда у отделений пошло- отправлять клиента с 150т сотками в кэшин.
P.S. Личный опыт. Деньги принял менеджер. Все пытался отправить пополнять в кэшин. До кассы не допустили. Мелочевка...
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:52

Re: Альфа-Банк

  lel написав:Вот откуда у отделений пошло- отправлять клиента с 150т сотками в кэшин.
P.S. Личный опыт. Деньги принял менеджер. Все пытался отправить пополнять в кэшин. До кассы не допустили. Мелочевка...
ну часто это из-за того происходит, что инкассация кассы уже была, на ночь наличку кассир не хочет оставлять у себя, а АТМ работает по своему рассписанию -- шелезяка ж :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:51

Re: Альфа-Банк

Никто не в курсе до какого времени был курс 28,19 на покупку доллара в отделении?Вечером уже светило 28,25.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:12

Re: Альфа-Банк

_PORT_UA написав:Никто не в курсе до какого времени был курс 28,19 на покупку доллара в отделении?Вечером уже светило 28,25.
Приблизительно до 16:00: https://t.me/alfabankrates/1434
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:27

Re: Альфа-Банк

Є сенс шукати меню управління розстрочками в Сенсі?)) Його таки сховали чи погано шукав, а може спартанці "забули" додати?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:53

  stryzhko написав:Є сенс шукати меню управління розстрочками в Сенсі?)) Його таки сховали чи погано шукав, а може спартанці "забули" додати?

Доброго дня. Поки сенсу немає. Вони ще не перенесені с Мобайла. Скоро з'являться.
Alfa_Bank
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