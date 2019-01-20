У меня при установке Сенса отвалился пуш ток на Ультре, переподключил. На втором эке ничо не отвалилось, но из-за невозможности переключать нормально экки на Сенсе оставил один экк на Мобайл, а второй мучаю на Сенсе
clientage написав:Я вааще не понимаю, де вы наличку берете. У меня и 1я и 2я з/п на карту приходят, халтуры всякие -- на карту, сало на базаре -- оплата картой (шейк от Мони рулит), возврат долгов от корешей -- на карту, даж взятку пытались дать картой
Бывают ситуации. Недавно пришлось из другого банка пихать 150К в кэш-ин Аллы, бо СЭП слишком много комиссии запросил
Вот откуда у отделений пошло- отправлять клиента с 150т сотками в кэшин. P.S. Личный опыт. Деньги принял менеджер. Все пытался отправить пополнять в кэшин. До кассы не допустили. Мелочевка...
lel написав:Вот откуда у отделений пошло- отправлять клиента с 150т сотками в кэшин. P.S. Личный опыт. Деньги принял менеджер. Все пытался отправить пополнять в кэшин. До кассы не допустили. Мелочевка...
ну часто это из-за того происходит, что инкассация кассы уже была, на ночь наличку кассир не хочет оставлять у себя, а АТМ работает по своему рассписанию -- шелезяка ж
Никто не в курсе до какого времени был курс 28,19 на покупку доллара в отделении?Вечером уже светило 28,25.
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