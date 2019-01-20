|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 12:41
ingtrans написав:
А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?
Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9692
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 887 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2477
|85936
|
|
|44627
|5450635
|
Сер 09 гру, 2020 11:43
omb
|
|235
|270880
|
|