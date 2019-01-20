Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:41
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:36
При входе в веб-версию МАБа с мобильного устройства уже несколько ней такой эффект .. при входе с ПК - нормально. Только что попробовал - аналогично.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:39
Re: Альфа-Банк
Ну как нормально
Мне седня утром около 6:30 нуна было в МАБе поковырятся с компа(Хром), так раз по 5 делал Ctrl-F5 для каждой операции, но таки добил окоянного. Все гроши уже к 9:00 были распиханы по 4м банкам
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:43
Попробуйте использовать другой браузер, устройстве. Если будет повторяться - укажите дату и время ошибки, информацию о браузере. С какого момента возникает ошибка.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 09 гру, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:43
Alfa_Bank
Ошибка возникает на последнем этапе после вода одноразового пароля.
Проверил. Так глючит в моб-Хроме.
В моб-Опере и моб-ФФ - нормально. Прошу передать постернакам заявку.
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:47
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:52
Думаю, что проблема маба в том, что он просто тормозит, и срабатывают таймауты, выдавая тупое сообщение о недоступности сервиса.
На самом деле - он доступен, но просто торозит.
Как по мне - лучше подождать 45с и дождаться ответа, чем через 30с получить бестолковую рекомендацию про мобиль, которая тормозит точно так же.
В свох самопальных скриптах я для маба специально поднял таймауты с 30с до 60с, и всё работает, хоть и медленно, конечно.
Верните Лёшика - он бы поднял таймауты.
А нынешним сенсеям это, видать, не под силу.
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:53
Сейчас вошел нормально через Хром ...
НО пароль попробовал вввести вручную ... когда пароль подставляется автоматически Хромом возникает такой єффект .. но не после ввода статического пароля, а после ввода одноразового динамического, т.е. сам пароль правильный иначе бы отклонило бы сразу, но глючит именно при вводе сохраненного пароля.
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