RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9135913691379138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 12:41

  ingtrans написав:А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?

Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9694
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:36

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Зображення

Добрый день. Банкинг работает. Попробуйте зайти снова со страницы авторизации https://my.alfabank.com.ua/login.


При входе в веб-версию МАБа с мобильного устройства уже несколько ней такой эффект .. при входе с ПК - нормально. Только что попробовал - аналогично.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37785
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6010 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:39

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:При входе в веб-версию МАБа с мобильного устройства уже несколько ней такой эффект .. при входе с ПК - нормально.

Ну как нормально
Мне седня утром около 6:30 нуна было в МАБе поковырятся с компа(Хром), так раз по 5 делал Ctrl-F5 для каждой операции, но таки добил окоянного. Все гроши уже к 9:00 были распиханы по 4м банкам :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33159
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2630 раз.
Подякували: 3897 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:43

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Зображення

Добрый день. Банкинг работает. Попробуйте зайти снова со страницы авторизации https://my.alfabank.com.ua/login.


При входе в веб-версию МАБа с мобильного устройства уже несколько ней такой эффект .. при входе с ПК - нормально. Только что попробовал - аналогично.

Попробуйте использовать другой браузер, устройстве. Если будет повторяться - укажите дату и время ошибки, информацию о браузере. С какого момента возникает ошибка.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 09 гру, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9694
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:43

Alfa_Bank

Ошибка возникает на последнем этапе после вода одноразового пароля.

Проверил. Так глючит в моб-Хроме.
В моб-Опере и моб-ФФ - нормально. Прошу передать постернакам заявку.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37785
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6010 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:47

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Ошибка возникает на последнем этапе после вода одноразового пароля.

Проверил. Так глючит в моб-Хроме.
В моб-Опере и моб-ФФ - нормально. Прошу передать постернакам заявку.

Напишите детальнее: дата и время, инфо об устройстве, с которого делаете вход.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9694
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:52

Думаю, что проблема маба в том, что он просто тормозит, и срабатывают таймауты, выдавая тупое сообщение о недоступности сервиса.
На самом деле - он доступен, но просто торозит.
Как по мне - лучше подождать 45с и дождаться ответа, чем через 30с получить бестолковую рекомендацию про мобиль, которая тормозит точно так же.
В свох самопальных скриптах я для маба специально поднял таймауты с 30с до 60с, и всё работает, хоть и медленно, конечно.
Верните Лёшика - он бы поднял таймауты.
А нынешним сенсеям это, видать, не под силу.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4924
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:53

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Ошибка возникает на последнем этапе после вода одноразового пароля.

Проверил. Так глючит в моб-Хроме.
В моб-Опере и моб-ФФ - нормально. Прошу передать постернакам заявку.

Напишите детальнее: дата и время, инфо об устройстве, с которого делаете вход.


Сейчас вошел нормально через Хром ...
НО пароль попробовал вввести вручную ... когда пароль подставляется автоматически Хромом возникает такой єффект .. но не после ввода статического пароля, а после ввода одноразового динамического, т.е. сам пароль правильный иначе бы отклонило бы сразу, но глючит именно при вводе сохраненного пароля.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37785
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6010 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 9135913691379138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, Kevin, kostya77, vitaliy1111, Vorlon, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4462, 4463, 4464
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44630 5451595
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 14:38
J
Юнекс Банк 1 ... 246, 247, 248
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2477 85972
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 11:55
clientage
Банк Восток 1 ... 22, 23, 24
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
235 270904
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 11:16
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1672)
09.12.2020 14:50
Альфа-Банк (91376)
09.12.2020 14:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.