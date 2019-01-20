Додано: Сер 09 гру, 2020 14:43

Alfa_Bank



Ошибка возникает на последнем этапе после вода одноразового пароля.



Проверил. Так глючит в моб-Хроме.

В моб-Опере и моб-ФФ - нормально. Прошу передать постернакам заявку.

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