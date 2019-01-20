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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 12:41
ingtrans написав:
А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?
Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:36
При входе в веб-версию МАБа с мобильного устройства уже несколько ней такой эффект .. при входе с ПК - нормально. Только что попробовал - аналогично.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:39
IMPRINTER написав:
При входе в веб-версию МАБа с мобильного устройства уже несколько ней такой эффект .. при входе с ПК - нормально.
Ну как нормально
Мне седня утром около 6:30 нуна было в МАБе поковырятся с компа(Хром), так раз по 5 делал Ctrl-F5 для каждой операции, но таки добил окоянного. Все гроши уже к 9:00 были распиханы по 4м банкам
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:43
IMPRINTER написав:
При входе в веб-версию МАБа с мобильного устройства уже несколько ней такой эффект .. при входе с ПК - нормально. Только что попробовал - аналогично.
Попробуйте использовать другой браузер, устройстве. Если будет повторяться - укажите дату и время ошибки, информацию о браузере. С какого момента возникает ошибка.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Сер 09 гру, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:43
Alfa_Bank
Ошибка возникает на последнем этапе после вода одноразового пароля.
Проверил. Так глючит в моб-Хроме.
В моб-Опере и моб-ФФ - нормально. Прошу передать постернакам заявку.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:47
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Ошибка возникает на последнем этапе после вода одноразового пароля.
Проверил. Так глючит в моб-Хроме.
В моб-Опере и моб-ФФ - нормально. Прошу передать постернакам заявку.
Напишите детальнее: дата и время, инфо об устройстве, с которого делаете вход.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:52
Думаю, что проблема маба в том, что он просто тормозит, и срабатывают таймауты, выдавая тупое сообщение о недоступности сервиса.
На самом деле - он доступен, но просто торозит.
Как по мне - лучше подождать 45с и дождаться ответа, чем через 30с получить бестолковую рекомендацию про мобиль, которая тормозит точно так же.
В свох самопальных скриптах я для маба специально поднял таймауты с 30с до 60с, и всё работает, хоть и медленно, конечно.
Верните Лёшика - он бы поднял таймауты.
А нынешним сенсеям это, видать, не под силу.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 14:53
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Ошибка возникает на последнем этапе после вода одноразового пароля.
Проверил. Так глючит в моб-Хроме.
В моб-Опере и моб-ФФ - нормально. Прошу передать постернакам заявку.
Напишите детальнее: дата и время, инфо об устройстве, с которого делаете вход.
Сейчас вошел нормально через Хром ...
НО пароль попробовал вввести вручную ... когда пароль подставляется автоматически Хромом возникает такой эффект .. но не после ввода статического пароля, а после ввода одноразового динамического, т.е. сам пароль правильный иначе бы отклонило бы сразу.
Это именно при входе через телефон в вебю-версию. Через ПК все норм.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 15:10
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
Ошибка возникает на последнем этапе после вода одноразового пароля.
Проверил. Так глючит в моб-Хроме.
В моб-Опере и моб-ФФ - нормально. Прошу передать постернакам заявку.
Напишите детальнее: дата и время, инфо об устройстве, с которого делаете вход.
Сейчас вошел нормально через Хром ...
НО пароль попробовал вввести вручную ... когда пароль подставляется автоматически Хромом возникает такой эффект .. но не после ввода статического пароля, а после ввода одноразового динамического, т.е. сам пароль правильный иначе бы отклонило бы сразу.
Это именно при входе через телефон в вебю-версию. Через ПК все норм.
Передала в работу.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 15:34
IMPRINTER написав:
Это именно при входе через телефон в вебю-версию. Через ПК все норм.
Помнится Нова Пошта "рубила" заходы на novaposhta.ua с могильных устройств, писало- загрузите приложуху. Видимо нарид начал массово жаловаться и они начали такие запросы пускать. Возможно и тут Спартак-чемпион решил усех в Секс загнать.
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