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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9136913791389139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:04

  Alfa_Bank написав:
  ingtrans написав:А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?

Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.

Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит.
В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:37

  ingtrans написав:
  Alfa_Bank написав:
  ingtrans написав:А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?

Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.

Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит.
В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.

Фаст выпускают если нет такого инвалютного счета.
А шо вы в Вайте заказали, какую валютку?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:39

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Фаст выпускают если нет такого инвалютного счета, а шо вы в Вайте заказали, какую валютку?

Так у меня и нет никакого валютного счета, ну и собственно карта Fast в приложении есть, но пока заблокированная. Долларовую заказывал.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:40

  ingtrans написав:
  clientage написав:Фаст выпускают если нет такого инвалютного счета, а шо вы в Вайте заказали, какую валютку?

Так у меня и нет никакого валютного счета, ну и собственно карта Fast в приложении есть, но пока заблокированная. Долларовую заказывал.

В Пакете Вайт можно заказать две карты: обязательно в грн, а 2ю -- валютную.
Вы какую там заказали?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:41

  clientage написав:
  ingtrans написав:
  clientage написав:Фаст выпускают если нет такого инвалютного счета, а шо вы в Вайте заказали, какую валютку?

Так у меня и нет никакого валютного счета, ну и собственно карта Fast в приложении есть, но пока заблокированная. Долларовую заказывал.

В Пакете Вайт можно заказать две карты: обязательно в грн, а 2ю -- валютную.
Вы какую там заказали?

Да написал же, что долларовую. :)
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:44

  ingtrans написав:
  clientage написав:
  ingtrans написав:Так у меня и нет никакого валютного счета, ну и собственно карта Fast в приложении есть, но пока заблокированная. Долларовую заказывал.

В Пакете Вайт можно заказать две карты: обязательно в грн, а 2ю -- валютную.
Вы какую там заказали?

Да написал же, что долларовую. :)

Итого.
Вы заказали сначала Вайт долларовый, а потом Фаст долларовый.
Ото они обе стоят в предбаннике в отд-и и никак не решить кому входить :(
Только ОДИН может быть долларовый счет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:52

  clientage написав:Итого.
Вы заказали сначала Вайт долларовый, а потом Фаст долларовый.
Ото они обе стоят в предбаннике в отд-и и никак не решат кому входить :(
Только ОДИН может быть долларовый счет

Есть подозрение, что Fast стоит в предбаннике, потому что ФОП и в налоговую данные подают. Но это не точно. Red я тоже не сразу смог разблокировать, но ждал меньше одного рабочего дня.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:54

ingtrans, ах вот оно как :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 18:57

Re: Альфа-Банк

Но Red я автивировал примерно около обеда первого же рабочего дня, а тут уже без малого 2 рабочих дня прошло.
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