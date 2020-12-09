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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9137913891399140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 08:37

  ingtrans написав:
  Alfa_Bank написав:
  ingtrans написав:А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?

Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.

Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит.
В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.

Добрый день. Инструкция по активации здесь - https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles ... e-SuperApp. Если не получится, напишите номер счета в ЛС, проверю.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:00

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Инструкция по активации здесь - https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles ... e-SuperApp. Если не получится, напишите номер счета в ЛС, проверю.

Не получится, конечно. Карта еще заблокирована и кнопки активации нет. Разблокировать я пробовал что в старом приложении, что в Sense, что в ИБ, но карта не разблокируется, несмотря на то, что операция успешна.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:02

  ingtrans написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Инструкция по активации здесь - https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles ... e-SuperApp. Если не получится, напишите номер счета в ЛС, проверю.

Не получится, конечно. Карта еще заблокирована и кнопки активации нет. Разблокировать я пробовал что в старом приложении, что в Sense, что в ИБ, но карта не разблокируется, несмотря на то, что операция успешна.

Разблокировать можно только ранее активированную карту.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:05

  Alfa_Bank написав:
  ingtrans написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Инструкция по активации здесь - https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles ... e-SuperApp. Если не получится, напишите номер счета в ЛС, проверю.

Не получится, конечно. Карта еще заблокирована и кнопки активации нет. Разблокировать я пробовал что в старом приложении, что в Sense, что в ИБ, но карта не разблокируется, несмотря на то, что операция успешна.

Разблокировать можно только ранее активированную карту.

Тогда как можно разблокировать новую карту?
Счет отправил в ЛС.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 09:20

  ingtrans написав:Счет отправил в ЛС.

Смотрю. Отпишусь в ЛС.
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  #<1 ... 9137913891399140
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