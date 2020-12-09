ingtrans написав:А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?
Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.
Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит. В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.
Не получится, конечно. Карта еще заблокирована и кнопки активации нет. Разблокировать я пробовал что в старом приложении, что в Sense, что в ИБ, но карта не разблокируется, несмотря на то, что операция успешна.
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Не получится, конечно. Карта еще заблокирована и кнопки активации нет. Разблокировать я пробовал что в старом приложении, что в Sense, что в ИБ, но карта не разблокируется, несмотря на то, что операция успешна.
Разблокировать можно только ранее активированную карту.
Не получится, конечно. Карта еще заблокирована и кнопки активации нет. Разблокировать я пробовал что в старом приложении, что в Sense, что в ИБ, но карта не разблокируется, несмотря на то, что операция успешна.
Разблокировать можно только ранее активированную карту.
Тогда как можно разблокировать новую карту? Счет отправил в ЛС.
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