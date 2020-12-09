ingtrans написав:А с картой FastCard можно работать как с виртуальной или нужно обязательно получить физическую, чтобы ее активировать?
Добрый день. Можно активировать до получения. Но если на протяжении 90 дней не заберете, она будет аннулирована.
Заказал Whtite, но карта нужна была более срочно, поэтому вчера утром заказал в приложении Fast Card. И вот уже прошло фактически 2 рабочих дня, а разблокировать так и не могу. Пишет, что операция разблокировки успешна, но больше ничего не происходит. В прошлом месяце получал Red, активировал на следующий день после получения, а здесь Fast, но не очень fast получается.
Не получится, конечно. Карта еще заблокирована и кнопки активации нет. Разблокировать я пробовал что в старом приложении, что в Sense, что в ИБ, но карта не разблокируется, несмотря на то, что операция успешна.
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Не получится, конечно. Карта еще заблокирована и кнопки активации нет. Разблокировать я пробовал что в старом приложении, что в Sense, что в ИБ, но карта не разблокируется, несмотря на то, что операция успешна.
Разблокировать можно только ранее активированную карту.
Не получится, конечно. Карта еще заблокирована и кнопки активации нет. Разблокировать я пробовал что в старом приложении, что в Sense, что в ИБ, но карта не разблокируется, несмотря на то, что операция успешна.
Разблокировать можно только ранее активированную карту.
Тогда как можно разблокировать новую карту? Счет отправил в ЛС.
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Товариство і оф.представник, гаряче питання! Сьогодні в мене РД по кредитці Максимум... 1)Чому в моб.застосунку ВЗАГАЛІ не відображається суму для погашення,щоб залишатися в грейсі???побачив лише в PC версії??? 2)Як найшвидше загасити ся,щоб все коректно провелось і вляпатися у виліт з грейсу???
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step написав:Товариство і оф.представник, гаряче питання! Сьогодні в мене РД по кредитці Максимум... 1)Чому в моб.застосунку ВЗАГАЛІ не відображається суму для погашення,щоб залишатися в грейсі???побачив лише в PC версії??? 2)Як найшвидше загасити ся,щоб все коректно провелось і вляпатися у виліт з грейсу???
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Доброго дня. З мобайлу сума в РД може зникати, тому її краще "виписати" заздалегідь. Погасити можете до 19:00 з зарахуванням на рахунок день-в-день через МАБ чи додатки з Ощадного депозиту. Через веб-версію с картки АБ (кнопка "Поповнити"). По IBAN через додатки чи веб-версію. Ще є варіант каси, кеш-ін. Напишіть як плануєте погашати, детальніше розкажу.
t-step написав:Товариство і оф.представник, гаряче питання! Сьогодні в мене РД по кредитці Максимум... 1)Чому в моб.застосунку ВЗАГАЛІ не відображається суму для погашення,щоб залишатися в грейсі???побачив лише в PC версії??? 2)Як найшвидше загасити ся,щоб все коректно провелось і вляпатися у виліт з грейсу???
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Доброго дня. З мобайлу сума в РД може зникати, тому її краще "виписати" заздалегідь. Погасити можете до 19:00 з зарахуванням на рахунок день-в-день через МАБ чи додатки з Ощадного депозиту. Через веб-версію с картки АБ (кнопка "Поповнити"). По IBAN через додатки чи веб-версію. Ще є варіант каси, кеш-ін. Напишіть як плануєте погашати, детальніше розкажу.
Сер іншого банку...p2p чи як краще?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
t-step написав:Товариство і оф.представник, гаряче питання! Сьогодні в мене РД по кредитці Максимум... 1)Чому в моб.застосунку ВЗАГАЛІ не відображається суму для погашення,щоб залишатися в грейсі???побачив лише в PC версії??? 2)Як найшвидше загасити ся,щоб все коректно провелось і вляпатися у виліт з грейсу???
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Доброго дня. З мобайлу сума в РД може зникати, тому її краще "виписати" заздалегідь. Погасити можете до 19:00 з зарахуванням на рахунок день-в-день через МАБ чи додатки з Ощадного депозиту. Через веб-версію с картки АБ (кнопка "Поповнити"). По IBAN через додатки чи веб-версію. Ще є варіант каси, кеш-ін. Напишіть як плануєте погашати, детальніше розкажу.
Сер іншого банку...p2p чи як краще?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Р2р одразу не розглядайте, з іншого банку на рахунок зайде на 3-й робочий день. СЕП - платіж по реквізитам - так.