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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9138913991409141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:46

  t-step написав:Себто СЕП провестися сьогоднішнім днем?

В робочі дні на рахунок, так.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9702
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 887 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:03

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  ingtrans написав:
  clientage написав:Фаст выпускают если нет такого инвалютного счета, а шо вы в Вайте заказали, какую валютку?

Так у меня и нет никакого валютного счета, ну и собственно карта Fast в приложении есть, но пока заблокированная. Долларовую заказывал.

В Пакете Вайт можно заказать две карты: обязательно в грн, а 2ю -- валютную.
Вы какую там заказали?
Две карты бесплатны, грн и валюта, плюс можно еще в рамке пакета взять вторую валютную карту за единоразовую комиссию ₴50.
vadymbanker
 
Повідомлень: 615
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:04

Re: Альфа-Банк

Ребята в sens app, кешбек, что выше чем в альфа app?
vadymbanker
 
Повідомлень: 615
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:08

  vadymbanker написав:Ребята в sens app, кешбек, что выше чем в альфа app?

Добрый день. Кешбек не зависит от приложения.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9702
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 887 раз.
 
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1
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  #<1 ... 9138913991409141
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