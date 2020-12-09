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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:46
t-step написав:
Себто СЕП провестися сьогоднішнім днем?
В робочі дні на рахунок, так.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:03
clientage написав: ingtrans написав: clientage написав:
Фаст выпускают если нет такого инвалютного счета, а шо вы в Вайте заказали, какую валютку?
Так у меня и нет никакого валютного счета, ну и собственно карта Fast в приложении есть, но пока заблокированная. Долларовую заказывал.
В Пакете Вайт можно заказать две карты: обязательно в грн, а 2ю -- валютную.
Вы какую там заказали?
Две карты бесплатны, грн и валюта, плюс можно еще в рамке пакета взять вторую валютную карту за единоразовую комиссию ₴50.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:04
Ребята в sens app, кешбек, что выше чем в альфа app?
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vadymbanker
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:08
vadymbanker написав:
Ребята в sens app, кешбек, что выше чем в альфа app?
Добрый день. Кешбек не зависит от приложения.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 9702
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 887 раз.
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