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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:46
t-step написав:
Себто СЕП провестися сьогоднішнім днем?
В робочі дні на рахунок, так.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:03
clientage написав: ingtrans написав: clientage написав:
Фаст выпускают если нет такого инвалютного счета, а шо вы в Вайте заказали, какую валютку?
Так у меня и нет никакого валютного счета, ну и собственно карта Fast в приложении есть, но пока заблокированная. Долларовую заказывал.
В Пакете Вайт можно заказать две карты: обязательно в грн, а 2ю -- валютную.
Вы какую там заказали?
Две карты бесплатны, грн и валюта, плюс можно еще в рамке пакета взять вторую валютную карту за единоразовую комиссию ₴50.
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vadymbanker
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:04
Ребята в sens app, кешбек, что выше чем в альфа app?
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vadymbanker
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:08
vadymbanker написав:
Ребята в sens app, кешбек, что выше чем в альфа app?
Добрый день. Кешбек не зависит от приложения.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:10
Alfa_Bank
Можете передать разработчикам сенса:
Сначала у меня перестали работать пуши в муальфа включил пуши в сенсе, но и сюда они не приходят. Передайте вашей СБ, что они не там следят за безопасностью толку от блокировки скриншотов 0, но вы их блокируете, чтобы клиенты ставили сторонние приложения для скриншотов (а это удар по безопасности), а вот пуши для контроля за мошенническими операциями могут и не работать.... неужели для вашей СБ это в порядке вещей?
А то в телеграм канале только неадекватная реакция каких-то пользователей непонятных...
По поводу блокировки скриншотов, может пока идет тестирование приложения не блокировать скриншоты? А то странно получаетс приложение сырое многое отваливается, но чтобы доказать, что что-то не работает требуются скриншоты, при этом штатно их сделать не возможно, т.к. СБ запретила...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Чет 10 гру, 2020 19:42
Alfa_Bank написав: t-step написав:
Себто СЕП провестися сьогоднішнім днем?
В робочі дні на рахунок, так.
Шановний.оф представник...в май-альфа банк(PC-версія) малювало 2397грн.для погашення до 10.12 ...СЕП загасився,по рахунку пройшло... навіть повідомлення змінилось,мовляв "все внесено для виконання пільгового періоду"...щойно ж побачив,що моя платіж-прострочоно-картка заблокована...в чому ж справа?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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t-step
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:06
нужно гасить за 2 дня для точного обновления всех статусов а не только суммы на балансе, замечено что сумма задолженности в тот же день не обновляется
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:28
Алка по депоставкам уже чисто Йпонский банк - ну в том смусле, что в Японии тоже ставки депо отрицательные.
Пенсионер клал на депозит 2000$, а через 6 месяцев смог переоформить 1999,5$, т.к. этот хитросделанный банк снял плату за СМС-информирование(прописанное наношрифтом в договоре.)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:43
t-step написав:
...щойно ж побачив,що моя платіж-прострочоно-картка заблокована...в чому ж справа?
Випадково не в мобільному додатку побачили?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:46
t-step написав:щойно ж побачив,що моя платіж-прострочоно-картка заблокована...в чому ж справа?
Якщо в старому додатку напис, то не переймайтеся, то ІТ-шники так жартують)) Гляньте в МАБ, там все повинно бути в нормі.
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