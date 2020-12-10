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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:09
stryzhko написав:
t-step написав:щойно ж побачив,що моя платіж-прострочоно-картка заблокована...в чому ж справа?
Якщо в старому додатку напис, то не переймайтеся, то ІТ-шники так жартують)) Гляньте в МАБ, там все повинно бути в нормі.
+1 . Ещё и дописывают, что вам надо срочно внести уже долг за новый расчетный период. Если бы не погасился днём ранее, поверил:)
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Citizen_D
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