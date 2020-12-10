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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9139914091419142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:09

  stryzhko написав:
t-step написав:щойно ж побачив,що моя платіж-прострочоно-картка заблокована...в чому ж справа?

Якщо в старому додатку напис, то не переймайтеся, то ІТ-шники так жартують)) Гляньте в МАБ, там все повинно бути в нормі.

+1 . Ещё и дописывают, что вам надо срочно внести уже долг за новый расчетный период. Если бы не погасился днём ранее, поверил:)
Citizen_D
 
Повідомлень: 14
З нами з: 14.03.20
Подякував: 7 раз.
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  #<1 ... 9139914091419142
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