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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:09
stryzhko написав:
t-step написав:щойно ж побачив,що моя платіж-прострочоно-картка заблокована...в чому ж справа?
Якщо в старому додатку напис, то не переймайтеся, то ІТ-шники так жартують)) Гляньте в МАБ, там все повинно бути в нормі.
+1 . Ещё и дописывают, что вам надо срочно внести уже долг за новый расчетный период. Если бы не погасился днём ранее, поверил:)
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Citizen_D
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:32
ukrprom2014 написав:
Алка по депоставкам уже чисто Йпонский банк - ну в том смусле, что в Японии тоже ставки депо отрицательные.
Пенсионер клал на депозит 2000$, а через 6 месяцев смог переоформить 1999,5$, т.к. этот хитросделанный банк снял плату за СМС-информирование(прописанное наношрифтом в договоре.)
интересно, если на 5 лет, был бы профит?))
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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