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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9139914091419142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:09

  stryzhko написав:
t-step написав:щойно ж побачив,що моя платіж-прострочоно-картка заблокована...в чому ж справа?

Якщо в старому додатку напис, то не переймайтеся, то ІТ-шники так жартують)) Гляньте в МАБ, там все повинно бути в нормі.

+1 . Ещё и дописывают, что вам надо срочно внести уже долг за новый расчетный период. Если бы не погасился днём ранее, поверил:)
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:32

  ukrprom2014 написав:Алка по депоставкам уже чисто Йпонский банк - ну в том смусле, что в Японии тоже ставки депо отрицательные.
Пенсионер клал на депозит 2000$, а через 6 месяцев смог переоформить 1999,5$, т.к. этот хитросделанный банк снял плату за СМС-информирование(прописанное наношрифтом в договоре.)

интересно, если на 5 лет, был бы профит?))
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:22

  ol_zy написав:Alfa_Bank
Можете передать разработчикам сенса:
Сначала у меня перестали работать пуши в муальфа включил пуши в сенсе, но и сюда они не приходят. Передайте вашей СБ, что они не там следят за безопасностью толку от блокировки скриншотов 0, но вы их блокируете, чтобы клиенты ставили сторонние приложения для скриншотов (а это удар по безопасности), а вот пуши для контроля за мошенническими операциями могут и не работать.... неужели для вашей СБ это в порядке вещей?

А то в телеграм канале только неадекватная реакция каких-то пользователей непонятных...
По поводу блокировки скриншотов, может пока идет тестирование приложения не блокировать скриншоты? А то странно получаетс приложение сырое многое отваливается, но чтобы доказать, что что-то не работает требуются скриншоты, при этом штатно их сделать не возможно, т.к. СБ запретила...

Добрый день. В Сенсе переведите ползунок Push-уведомления в активный режим. Затем по каждой карте перейдите на смс, а потом обратно на пуш через 5 минут. О результате отпишитесь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 9139914091419142
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