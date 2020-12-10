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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9140914191429143>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:09

  stryzhko написав:
t-step написав:щойно ж побачив,що моя платіж-прострочоно-картка заблокована...в чому ж справа?

Якщо в старому додатку напис, то не переймайтеся, то ІТ-шники так жартують)) Гляньте в МАБ, там все повинно бути в нормі.

+1 . Ещё и дописывают, что вам надо срочно внести уже долг за новый расчетный период. Если бы не погасился днём ранее, поверил:)
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:32

  ukrprom2014 написав:Алка по депоставкам уже чисто Йпонский банк - ну в том смусле, что в Японии тоже ставки депо отрицательные.
Пенсионер клал на депозит 2000$, а через 6 месяцев смог переоформить 1999,5$, т.к. этот хитросделанный банк снял плату за СМС-информирование(прописанное наношрифтом в договоре.)

интересно, если на 5 лет, был бы профит?))
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:22

  ol_zy написав:Alfa_Bank
Можете передать разработчикам сенса:
Сначала у меня перестали работать пуши в муальфа включил пуши в сенсе, но и сюда они не приходят. Передайте вашей СБ, что они не там следят за безопасностью толку от блокировки скриншотов 0, но вы их блокируете, чтобы клиенты ставили сторонние приложения для скриншотов (а это удар по безопасности), а вот пуши для контроля за мошенническими операциями могут и не работать.... неужели для вашей СБ это в порядке вещей?

А то в телеграм канале только неадекватная реакция каких-то пользователей непонятных...
По поводу блокировки скриншотов, может пока идет тестирование приложения не блокировать скриншоты? А то странно получаетс приложение сырое многое отваливается, но чтобы доказать, что что-то не работает требуются скриншоты, при этом штатно их сделать не возможно, т.к. СБ запретила...

Добрый день. В Сенсе переведите ползунок Push-уведомления в активный режим. Затем по каждой карте перейдите на смс, а потом обратно на пуш через 5 минут. О результате отпишитесь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:30

  t-step написав:
Alfa_Bank написав:
  t-step написав:Себто СЕП провестися сьогоднішнім днем?

В робочі дні на рахунок, так.
Шановний.оф представник...в май-альфа банк(PC-версія) малювало 2397грн.для погашення до 10.12 ...СЕП загасився,по рахунку пройшло... навіть повідомлення змінилось,мовляв "все внесено для виконання пільгового періоду"...щойно ж побачив,що моя платіж-прострочоно-картка заблокована...в чому ж справа?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Доброго дня. Сума для ПП у вас внесена. В Мобайлі іноді виникає така помилка. Зараз вже все має бути коректно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:35

  ukrprom2014 написав:Алка по депоставкам уже чисто Йпонский банк - ну в том смусле, что в Японии тоже ставки депо отрицательные.
Пенсионер клал на депозит 2000$, а через 6 месяцев смог переоформить 1999,5$, т.к. этот хитросделанный банк снял плату за СМС-информирование(прописанное наношрифтом в договоре.)

Добрый день. Тарифы карты указаны на сайте банка, они есть в мобильных приложениях. Есть бесплатный вариант уведомлений - пуш, переход на них через приложения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:35

Сегодня в Сенсе сделал перевод с карты Ультра на Сбер. Прикольно работает.

А можно как-то наделать шаблончиков таких переводов: Ультра-Сбер, Сбер-Ультра и т.п., чтобы повыставлять на рабочий стол? Если уже была операция, можно из нее шаблон сделать?

Второй вопрос: а из веб МАБа никак нельзя в Сенс шаблоны перетянуть? Все по-новой, ручками?
И вообще, если честно, я не нашел, как в нем шаблоны делать. Закладка "Шаблоны" пустая, кнопки "Сделать шаблон" или чего-то подобного не заметил.

Кстати, попутно: очередное фе разработчикам. Там вообще люди, имеющие представление о банковских операциях, есть?
Как можно называть пополнение Сбера "Грошові перекази MoneySend", а?
Да-да, именно перевод с карты на Сбер!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:43

  Искатель написав:Сегодня в Сенсе сделал перевод с карты Ультра на Сбер. Прикольно работает.

А можно как-то наделать шаблончиков таких переводов: Ультра-Сбер, Сбер-Ультра и т.п., чтобы повыставлять на рабочий стол? Если уже была операция, можно из нее шаблон сделать?

Второй вопрос: а из веб МАБа никак нельзя в Сенс шаблоны перетянуть? Все по-новой, ручками?
И вообще, если честно, я не нашел, как в нем шаблоны делать. Закладка "Шаблоны" пустая, кнопки "Сделать шаблон" или чего-то подобного не заметил.

Кстати, попутно: очередное фе разработчикам. Там вообще люди, имеющие представление о банковских операциях, есть?
Как можно называть пополнение Сбера "Грошові перекази MoneySend", а?
Да-да, именно перевод с карты на Сбер!

Добрый день. На пополнение Сбера нельзя создать шаблон. Тут информация о том, какие шаблоны и как создать - https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles ... e-SuperApp.
"Грошові перекази MoneySend" исчезнет через время и будет "Online операція"/Переводы.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:02

  Alfa_Bank написав:
  ukrprom2014 написав:Алка по депоставкам уже чисто Йпонский банк - ну в том смусле, что в Японии тоже ставки депо отрицательные.
Пенсионер клал на депозит 2000$, а через 6 месяцев смог переоформить 1999,5$, т.к. этот хитросделанный банк снял плату за СМС-информирование(прописанное наношрифтом в договоре.)

Добрый день. Тарифы карты указаны на сайте банка, они есть в мобильных приложениях. Есть бесплатный вариант уведомлений - пуш, переход на них через приложения.

Вариант то бесплатный есть и был включен, вот только вышел-вошёл из приложения, и без предупреждения банк решил опять перевести на платное смс информирование по всем картам!!! Я не заказывал такого перехода на платное информирование, почему при переходе на бесплатный пуш шлются подтверждения типа ты точно этого хочешь? а тут тихо перевели и списали , очень не красиво...
vanok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:07

  vanok написав:Вариант то бесплатный есть и был включен, вот только вышел-вошёл из приложения, и без предупреждения банк решил опять перевести на платное смс информирование по всем картам!!! Я не заказывал такого перехода на платное информирование, почему при переходе на бесплатный пуш шлются подтверждения типа ты точно этого хочешь? а тут тихо перевели и списали , очень не красиво...

Добрый день. Укажите дату события, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:14

Re: Альфа-Банк

Уважаемые, подскажите. Всегда пользовался кредиткой Альфы в качестве грейсовика-шаровика-свинорыла.
Но тут захотелось обновить телефон и вычитал что есть такая "лёгкая рассрочка" в АЛЛО БЕЗ комиссии до 24мес.
Собственно вопрос - кто пользовался, реально без всяких нагрузочных комисов?
И как рассрочка отображается в МАБе если параллельно ты ещё в кредитном лимите?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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