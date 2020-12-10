ukrprom2014 написав:Алка по депоставкам уже чисто Йпонский банк - ну в том смусле, что в Японии тоже ставки депо отрицательные. Пенсионер клал на депозит 2000$, а через 6 месяцев смог переоформить 1999,5$, т.к. этот хитросделанный банк снял плату за СМС-информирование(прописанное наношрифтом в договоре.)
ol_zy написав:Alfa_Bank Можете передать разработчикам сенса:
Сначала у меня перестали работать пуши в муальфа включил пуши в сенсе, но и сюда они не приходят. Передайте вашей СБ, что они не там следят за безопасностью толку от блокировки скриншотов 0, но вы их блокируете, чтобы клиенты ставили сторонние приложения для скриншотов (а это удар по безопасности), а вот пуши для контроля за мошенническими операциями могут и не работать.... неужели для вашей СБ это в порядке вещей?
А то в телеграм канале только неадекватная реакция каких-то пользователей непонятных... По поводу блокировки скриншотов, может пока идет тестирование приложения не блокировать скриншоты? А то странно получаетс приложение сырое многое отваливается, но чтобы доказать, что что-то не работает требуются скриншоты, при этом штатно их сделать не возможно, т.к. СБ запретила...
Добрый день. В Сенсе переведите ползунок Push-уведомления в активный режим. Затем по каждой карте перейдите на смс, а потом обратно на пуш через 5 минут. О результате отпишитесь.
Шановний.оф представник...в май-альфа банк(PC-версія) малювало 2397грн.для погашення до 10.12 ...СЕП загасився,по рахунку пройшло... навіть повідомлення змінилось,мовляв "все внесено для виконання пільгового періоду"...щойно ж побачив,що моя платіж-прострочоно-картка заблокована...в чому ж справа?
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Доброго дня. Сума для ПП у вас внесена. В Мобайлі іноді виникає така помилка. Зараз вже все має бути коректно.
ukrprom2014 написав:Алка по депоставкам уже чисто Йпонский банк - ну в том смусле, что в Японии тоже ставки депо отрицательные. Пенсионер клал на депозит 2000$, а через 6 месяцев смог переоформить 1999,5$, т.к. этот хитросделанный банк снял плату за СМС-информирование(прописанное наношрифтом в договоре.)
Добрый день. Тарифы карты указаны на сайте банка, они есть в мобильных приложениях. Есть бесплатный вариант уведомлений - пуш, переход на них через приложения.
Сегодня в Сенсе сделал перевод с карты Ультра на Сбер. Прикольно работает.
А можно как-то наделать шаблончиков таких переводов: Ультра-Сбер, Сбер-Ультра и т.п., чтобы повыставлять на рабочий стол? Если уже была операция, можно из нее шаблон сделать?
Второй вопрос: а из веб МАБа никак нельзя в Сенс шаблоны перетянуть? Все по-новой, ручками? И вообще, если честно, я не нашел, как в нем шаблоны делать. Закладка "Шаблоны" пустая, кнопки "Сделать шаблон" или чего-то подобного не заметил.
Кстати, попутно: очередное фе разработчикам. Там вообще люди, имеющие представление о банковских операциях, есть? Как можно называть пополнение Сбера "Грошові перекази MoneySend", а? Да-да, именно перевод с карты на Сбер!
Искатель написав:Сегодня в Сенсе сделал перевод с карты Ультра на Сбер. Прикольно работает.
А можно как-то наделать шаблончиков таких переводов: Ультра-Сбер, Сбер-Ультра и т.п., чтобы повыставлять на рабочий стол? Если уже была операция, можно из нее шаблон сделать?
Второй вопрос: а из веб МАБа никак нельзя в Сенс шаблоны перетянуть? Все по-новой, ручками? И вообще, если честно, я не нашел, как в нем шаблоны делать. Закладка "Шаблоны" пустая, кнопки "Сделать шаблон" или чего-то подобного не заметил.
Кстати, попутно: очередное фе разработчикам. Там вообще люди, имеющие представление о банковских операциях, есть? Как можно называть пополнение Сбера "Грошові перекази MoneySend", а? Да-да, именно перевод с карты на Сбер!
ukrprom2014 написав:Алка по депоставкам уже чисто Йпонский банк - ну в том смусле, что в Японии тоже ставки депо отрицательные. Пенсионер клал на депозит 2000$, а через 6 месяцев смог переоформить 1999,5$, т.к. этот хитросделанный банк снял плату за СМС-информирование(прописанное наношрифтом в договоре.)
Добрый день. Тарифы карты указаны на сайте банка, они есть в мобильных приложениях. Есть бесплатный вариант уведомлений - пуш, переход на них через приложения.
Вариант то бесплатный есть и был включен, вот только вышел-вошёл из приложения, и без предупреждения банк решил опять перевести на платное смс информирование по всем картам!!! Я не заказывал такого перехода на платное информирование, почему при переходе на бесплатный пуш шлются подтверждения типа ты точно этого хочешь? а тут тихо перевели и списали , очень не красиво...
vanok написав:Вариант то бесплатный есть и был включен, вот только вышел-вошёл из приложения, и без предупреждения банк решил опять перевести на платное смс информирование по всем картам!!! Я не заказывал такого перехода на платное информирование, почему при переходе на бесплатный пуш шлются подтверждения типа ты точно этого хочешь? а тут тихо перевели и списали , очень не красиво...
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