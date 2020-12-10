Додано: П'ят 11 гру, 2020 08:35

Сегодня в Сенсе сделал перевод с карты Ультра на Сбер. Прикольно работает.



А можно как-то наделать шаблончиков таких переводов: Ультра-Сбер, Сбер-Ультра и т.п., чтобы повыставлять на рабочий стол? Если уже была операция, можно из нее шаблон сделать?



Второй вопрос: а из веб МАБа никак нельзя в Сенс шаблоны перетянуть? Все по-новой, ручками?

И вообще, если честно, я не нашел, как в нем шаблоны делать. Закладка "Шаблоны" пустая, кнопки "Сделать шаблон" или чего-то подобного не заметил.



Кстати, попутно: очередное фе разработчикам. Там вообще люди, имеющие представление о банковских операциях, есть?

Как можно называть пополнение Сбера "Грошові перекази MoneySend", а?

Да-да, именно перевод с карты на Сбер!