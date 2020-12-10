27.10 оплатил товар в НП, который засчитали как наличный перевод сняли комиссию. 9.11 начислили комиссию за использование наличных. 9.12 опять начислили комиссию за использование наличных средств Все платежи гасил вовремя, согласно цифр в мобильном приложении. Поддержка пишет, что вышел из льготного периода. Как долго мне будут считать проценты?
27.10 оплатил товар в НП, который засчитали как наличный перевод сняли комиссию. 9.11 начислили комиссию за использование наличных. 9.12 опять начислили комиссию за использование наличных средств Все платежи гасил вовремя, согласно цифр в мобильном приложении. Поддержка пишет, что вышел из льготного периода. Как долго мне будут считать проценты?
Добры день. Наличные операции по карте гасятся в последнюю очередь. Поэтому, чтоб их закрыть, нужно погасить весь долг по карте. Напишите номер счета в ЛС, смогу дать больше деталей.
27.10 оплатил товар в НП, который засчитали как наличный перевод сняли комиссию. 9.11 начислили комиссию за использование наличных. 9.12 опять начислили комиссию за использование наличных средств Все платежи гасил вовремя, согласно цифр в мобильном приложении. Поддержка пишет, что вышел из льготного периода. Как долго мне будут считать проценты?
Добры день. Наличные операции по карте гасятся в последнюю очередь. Поэтому, чтоб их закрыть, нужно погасить весь долг по карте. Напишите номер счета в ЛС, смогу дать больше деталей.
Я гашу задолженность льготного периода, но возникает новая текущая. Значит проценты будут и в следующем месяце. Какой то «вечный двигатель» получается для банка
lov2108 написав:Собственно вопрос - кто пользовался, реально без всяких нагрузочных комисов?
пользовался акционной рассрочкой на 6 мес действующей до конца года легкая то же самое в магазинах партнерах на определенные товары только, за период незнаю думаю зависит от товара ; но на постоянной основе. в цитрусе кстати в этом месяце 5% партнерский кешбек.
lov2108 написав:И как рассрочка отображается в МАБе если параллельно ты ещё в кредитном лимите?
ее видно в меня рассрочки рассрочка уменьшает баланс доступных кредитных средств на сумму рассрочки. первый платеж списывается в рд в следующем месяце или на 2й месяц смотря какая дата покупки. списывает несколько копеек процентов которые составляют 0.01
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lov2108 написав:Уважаемые, подскажите. Всегда пользовался кредиткой Альфы в качестве грейсовика-шаровика-свинорыла. Но тут захотелось обновить телефон и вычитал что есть такая "лёгкая рассрочка" в АЛЛО БЕЗ комиссии до 24мес. Собственно вопрос - кто пользовался, реально без всяких нагрузочных комисов? И как рассрочка отображается в МАБе если параллельно ты ещё в кредитном лимите?