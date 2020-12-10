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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9140914191429143

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:14

Помогите понять

Alfa_Bank

27.10 оплатил товар в НП, который засчитали как наличный перевод сняли комиссию.
9.11 начислили комиссию за использование наличных.
9.12 опять начислили комиссию за использование наличных средств
Все платежи гасил вовремя, согласно цифр в мобильном приложении.
Поддержка пишет, что вышел из льготного периода. Как долго мне будут считать проценты? :D :D
andyteam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:19

  andyteam написав:Alfa_Bank

27.10 оплатил товар в НП, который засчитали как наличный перевод сняли комиссию.
9.11 начислили комиссию за использование наличных.
9.12 опять начислили комиссию за использование наличных средств
Все платежи гасил вовремя, согласно цифр в мобильном приложении.
Поддержка пишет, что вышел из льготного периода. Как долго мне будут считать проценты? :D :D

Добры день. Наличные операции по карте гасятся в последнюю очередь. Поэтому, чтоб их закрыть, нужно погасить весь долг по карте. Напишите номер счета в ЛС, смогу дать больше деталей.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:35

  Alfa_Bank написав:
  andyteam написав:Alfa_Bank

27.10 оплатил товар в НП, который засчитали как наличный перевод сняли комиссию.
9.11 начислили комиссию за использование наличных.
9.12 опять начислили комиссию за использование наличных средств
Все платежи гасил вовремя, согласно цифр в мобильном приложении.
Поддержка пишет, что вышел из льготного периода. Как долго мне будут считать проценты? :D :D

Добры день. Наличные операции по карте гасятся в последнюю очередь. Поэтому, чтоб их закрыть, нужно погасить весь долг по карте. Напишите номер счета в ЛС, смогу дать больше деталей.

Я гашу задолженность льготного периода, но возникает новая текущая. Значит проценты будут и в следующем месяце. Какой то «вечный двигатель» получается для банка
andyteam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:38

  andyteam написав:Я гашу задолженность льготного периода, но возникает новая текущая. Значит проценты будут и в следующем месяце. Какой то «вечный двигатель» получается для банка

Задолженность льготного периода может быть меньше, чем весь долг по карте. Поэтому вам не хватает средств для погашения наличных операций. Детали напишу в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:39

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:Собственно вопрос - кто пользовался, реально без всяких нагрузочных комисов?

пользовался акционной рассрочкой на 6 мес действующей до конца года
легкая то же самое в магазинах партнерах на определенные товары только, за период незнаю думаю зависит от товара ; но на постоянной основе. в цитрусе кстати в этом месяце 5% партнерский кешбек.
  lov2108 написав:И как рассрочка отображается в МАБе если параллельно ты ещё в кредитном лимите?

ее видно в меня рассрочки
рассрочка уменьшает баланс доступных кредитных средств на сумму рассрочки. первый платеж списывается в рд в следующем месяце или на 2й месяц смотря какая дата покупки. списывает несколько копеек процентов которые составляют 0.01
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:40

Re: Альфа-Банк

lov2108 написав:Собственно вопрос - кто пользовался, реально без всяких нагрузочных комисов?
И как рассрочка отображается в МАБе если параллельно ты ещё в кредитном лимите?

Реально. Відображається й погашається аналогічно з іншим існуючими класичними розстрочками.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:42

Re: Альфа-Банк

  andyteam написав:27.10 оплатил товар в НП, который засчитали как наличный перевод сняли комиссию.

то же самое что снять в банкомате кеш. грейса нету , каждый день проценты
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:44

  lov2108 написав:Уважаемые, подскажите. Всегда пользовался кредиткой Альфы в качестве грейсовика-шаровика-свинорыла.
Но тут захотелось обновить телефон и вычитал что есть такая "лёгкая рассрочка" в АЛЛО БЕЗ комиссии до 24мес.
Собственно вопрос - кто пользовался, реально без всяких нагрузочных комисов?
И как рассрочка отображается в МАБе если параллельно ты ещё в кредитном лимите?

Добрый день. Рассрочка без комиссии. Детали - https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ozstrochka. Она отображается отдельной строчкой, как и обычная рассрочка.
Alfa_Bank
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