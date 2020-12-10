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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9141914291439144

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:29

  andyteam написав:wtf
Не понятно как ее погасить. Платежи засчитывают в погашение текущей задолженности


Выйти в 0 по задолженности.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:31

  andyteam написав:wtf
Не понятно как ее погасить. Платежи засчитывают в погашение текущей задолженности

Конечно, они в первую очередь гасятся... а еще есть 2я. 3я... и последняя, когда таки погасятся долги за обнал.
Вам нужно полностью погасить долги в ноль (без учета Рассрочек)
Причем самый последний долг -- за последний/текущий день ещё даже не отображается в МАБе, его видит саппорт или вот наш Самый Лучший ОфПред. Вот нужно закинуть +своих средств с учетом этого долга :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:45

  clientage написав:
  andyteam написав:wtf
Не понятно как ее погасить. Платежи засчитывают в погашение текущей задолженности

Конечно, они в первую очередь гасятся... а еще есть 2я. 3я... и последняя, когда таки погасятся долги за обнал.
Вам нужно полностью погасить долги в ноль (без учета Рассрочек)
Причем самый последний долг -- за последний/текущий день ещё даже не отображается в МАБе, его видит саппорт или вот наш Самый Лучший ОфПред. Вот нужно закинуть +своих средств с учетом этого долга :idea:

Таким образом фактически случайно попав на терминал, который загнал меня в наличный долг, ликвидируеся функция льготного периода. Для погашения 1 тыс наличного долга нужно погасить более 10 тыс долга льготного периода
andyteam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:46

  andyteam написав:wtf
Не понятно как ее погасить. Платежи засчитывают в погашение текущей задолженности

Вы погашаете сумму для ЛП (она рассчитывается в РД - это траты за предыдущий период). На момент погашения по карте появляются другие траты и общая задолженность растет. Вам необходимо один раз погасить весь долг, а потом гасить так как привыкли.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:49

  andyteam написав:
  clientage написав:
  andyteam написав:wtf
Не понятно как ее погасить. Платежи засчитывают в погашение текущей задолженности

Конечно, они в первую очередь гасятся... а еще есть 2я. 3я... и последняя, когда таки погасятся долги за обнал.
Вам нужно полностью погасить долги в ноль (без учета Рассрочек)
Причем самый последний долг -- за последний/текущий день ещё даже не отображается в МАБе, его видит саппорт или вот наш Самый Лучший ОфПред. Вот нужно закинуть +своих средств с учетом этого долга :idea:

Таким образом фактически случайно попав на терминал, который загнал меня в наличный долг, ликвидируеся функция льготного периода. Для погашения 1 тыс наличного долга нужно погасить более 10 тыс долга льготного периода

Полку прозревшиХ прибыло 8)
Ото и нечего по непонятным ПОСам шастать :wink:
Самый лучший вар для тестирования подобных тёмных лошадок -- эт Виика-мультивалютка от Таси, там можно одну сумму хранить на дебетном счету, а другую на кредитном. Для стремных р2р спишется с дебетки, а для правильных -- с кредитки. Хороший инструмент для подобных тестов.

И ещё. У НовойПошти есть ДВА типа контрагентов -- юрлица-ФОПы, которые проводят свои типаоплаты товара через р2р, и нормаЛьные юрлица (ТОВ, МП), которые наложенный платеж оформляют как оплату товара. Это можно ПОПРОБОВАТЬ (иногда :() выяснить на этапе оформления покупки :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:05

:idea:[/quote]
Таким образом фактически случайно попав на терминал, который загнал меня в наличный долг, ликвидируеся функция льготного периода. Для погашения 1 тыс наличного долга нужно погасить более 10 тыс долга льготного периода[/quote]
Полку прозревшиХ прибыло 8)
Ото и нечего по непонятным ПОСам шастать :wink:
Самый лучший вар для тестирования подобных тёмных лошадок -- эт Виика-мультивалютка от Таси, там можно одну сумму хранить на дебетном счету, а другую на кредитном. Для стремных р2р спишется с дебетки, а для правильных -- с кредитки. Хороший инструмент для подобных тестов.

И ещё. У НовойПошти есть ДВА типа контрагентов -- юрлица-ФОПы, которые проводят свои типаоплаты товара через р2р, и нормаЛьные юрлица (ТОВ, МП), которые наложенный платеж оформляют как оплату товара. Это можно ПОПРОБОВАТЬ (иногда :() выяснить на этапе оформления покупки :idea:[/quote]
В моно, например, есть возможность заблокировать такие переводы. Альфа этого не делает, что бы иметь доболнительный «доход». Все это выглядит как игра в напестки. Терминал априори должен пониматься как безналичный платеж, а не снятие наличных.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:13

  andyteam написав:Терминал априори должен пониматься как безналичный платеж, а не снятие наличных.

В кассе банка при снятии нала карту тоже через терминал прокатают.
Тут главное тип операции, а не средство реализации. НП делает перевод денег. Нам всем не нравится, но логика в этом все таки есть.
Ну и вроде другие торговые операции по карте при этом останутся в грейсе. %% будут только за сумму перевода. Если не прав то может представитель поправит.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:15

  andyteam написав:Терминал априори должен пониматься как безналичный платеж, а не снятие наличных.

Где такое написано? Самолично с таким недавно сталкивался на prom.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:19

Alfa_Bank, змінював термін розсрочки. Натиснув один раз "-" і у відповідь "Дякуємо за ваш вибір, вам відправлена смс...". А в смс надійшло "Дякуємо, ваша розсрочка на 2597 грн активована". А в мене таких сум не було...
Що вже зламали і як активувати розсрочку?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:34

  Кочевник написав:Alfa_Bank, змінював термін розсрочки. Натиснув один раз "-" і у відповідь "Дякуємо за ваш вибір, вам відправлена смс...". А в смс надійшло "Дякуємо, ваша розсрочка на 2597 грн активована". А в мене таких сум не було...
Що вже зламали і як активувати розсрочку?

Доброго дня. У вас бачу лише смс с розстрочкою на 18 міс. після зміни терміну. Вказаного смс не бачу. Перевірте номер телефону, куди смс прийшла. А для потрібної суми знову змініть термін та підтвердьте розстрочку.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9141914291439144
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