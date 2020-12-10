Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:05

[/quote]Таким образом фактически случайно попав на терминал, который загнал меня в наличный долг, ликвидируеся функция льготного периода. Для погашения 1 тыс наличного долга нужно погасить более 10 тыс долга льготного периода[/quote]Полку прозревшиХ прибылоОто и нечего по непонятным ПОСам шастатьСамый лучший вар для тестирования подобных тёмных лошадок -- эт Виика-мультивалютка от Таси, там можно одну сумму хранить на дебетном счету, а другую на кредитном. Для стремных р2р спишется с дебетки, а для правильных -- с кредитки. Хороший инструмент для подобных тестов.И ещё. У НовойПошти есть ДВА типа контрагентов -- юрлица-ФОПы, которые проводят свои типаоплаты товара через р2р, и нормаЛьные юрлица (ТОВ, МП), которые наложенный платеж оформляют как оплату товара. Это можно ПОПРОБОВАТЬ (иногда) выяснить на этапе оформления покупки[/quote]В моно, например, есть возможность заблокировать такие переводы. Альфа этого не делает, что бы иметь доболнительный «доход». Все это выглядит как игра в напестки. Терминал априори должен пониматься как безналичный платеж, а не снятие наличных.