Кочевник написав:Alfa_Bank, змінював термін розсрочки. Натиснув один раз "-" і у відповідь "Дякуємо за ваш вибір, вам відправлена смс...". А в смс надійшло "Дякуємо, ваша розсрочка на 2597 грн активована". А в мене таких сум не було... Що вже зламали і як активувати розсрочку?
Доброго дня. У вас бачу лише смс с розстрочкою на 18 міс. після зміни терміну. Вказаного смс не бачу. Перевірте номер телефону, куди смс прийшла. А для потрібної суми знову змініть термін та підтвердьте розстрочку.
Ось замість цієї смс мені оператор надіслав смс про активацію на 2597 грн. Можна повторити смс на 18 місяців, щоби я міг змінити термін? Тому що попереднє посилання вже не є дійсним.
Кочевник написав:Alfa_Bank, змінював термін розсрочки. Натиснув один раз "-" і у відповідь "Дякуємо за ваш вибір, вам відправлена смс...". А в смс надійшло "Дякуємо, ваша розсрочка на 2597 грн активована". А в мене таких сум не було... Що вже зламали і як активувати розсрочку?
Доброго дня. У вас бачу лише смс с розстрочкою на 18 міс. після зміни терміну. Вказаного смс не бачу. Перевірте номер телефону, куди смс прийшла. А для потрібної суми знову змініть термін та підтвердьте розстрочку.
Ось замість цієї смс мені оператор надіслав смс про активацію на 2597 грн. Можна повторити смс на 18 місяців, щоби я міг змінити термін? Тому що попереднє посилання вже не є дійсним.
vanok написав:Вариант то бесплатный есть и был включен, вот только вышел-вошёл из приложения, и без предупреждения банк решил опять перевести на платное смс информирование по всем картам!!! Я не заказывал такого перехода на платное информирование, почему при переходе на бесплатный пуш шлются подтверждения типа ты точно этого хочешь? а тут тихо перевели и списали , очень не красиво...
Добрый день. Укажите дату события, проверю.
Дату какого события? списали в расчётную дату 01.12, выходил заходил в приложение гдето за неделю до этого.
vanok написав:Вариант то бесплатный есть и был включен, вот только вышел-вошёл из приложения, и без предупреждения банк решил опять перевести на платное смс информирование по всем картам!!! Я не заказывал такого перехода на платное информирование, почему при переходе на бесплатный пуш шлются подтверждения типа ты точно этого хочешь? а тут тихо перевели и списали , очень не красиво...
Добрый день. Укажите дату события, проверю.
Дату какого события? списали в расчётную дату 01.12, выходил заходил в приложение гдето за неделю до этого.