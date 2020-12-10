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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9142914391449145

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:38

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, змінював термін розсрочки. Натиснув один раз "-" і у відповідь "Дякуємо за ваш вибір, вам відправлена смс...". А в смс надійшло "Дякуємо, ваша розсрочка на 2597 грн активована". А в мене таких сум не було...
Що вже зламали і як активувати розсрочку?

Доброго дня. У вас бачу лише смс с розстрочкою на 18 міс. після зміни терміну. Вказаного смс не бачу. Перевірте номер телефону, куди смс прийшла. А для потрібної суми знову змініть термін та підтвердьте розстрочку.

Ось замість цієї смс мені оператор надіслав смс про активацію на 2597 грн. Можна повторити смс на 18 місяців, щоби я міг змінити термін? Тому що попереднє посилання вже не є дійсним.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:44

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, змінював термін розсрочки. Натиснув один раз "-" і у відповідь "Дякуємо за ваш вибір, вам відправлена смс...". А в смс надійшло "Дякуємо, ваша розсрочка на 2597 грн активована". А в мене таких сум не було...
Що вже зламали і як активувати розсрочку?

Доброго дня. У вас бачу лише смс с розстрочкою на 18 міс. після зміни терміну. Вказаного смс не бачу. Перевірте номер телефону, куди смс прийшла. А для потрібної суми знову змініть термін та підтвердьте розстрочку.

Ось замість цієї смс мені оператор надіслав смс про активацію на 2597 грн. Можна повторити смс на 18 місяців, щоби я міг змінити термін? Тому що попереднє посилання вже не є дійсним.

Зараз продублюємо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:47

Alfa_Bank, дуже Вам дякую! Ви найкращий офіційний представник банку!
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1720
З нами з: 16.02.17
Подякував: 299 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:55

  Кочевник написав:Alfa_Bank, дуже Вам дякую! Ви найкращий офіційний представник банку!

:oops:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9715
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 887 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:58

  Alfa_Bank написав:
  vanok написав:Вариант то бесплатный есть и был включен, вот только вышел-вошёл из приложения, и без предупреждения банк решил опять перевести на платное смс информирование по всем картам!!! Я не заказывал такого перехода на платное информирование, почему при переходе на бесплатный пуш шлются подтверждения типа ты точно этого хочешь? а тут тихо перевели и списали , очень не красиво...

Добрый день. Укажите дату события, проверю.

Дату какого события? списали в расчётную дату 01.12, выходил заходил в приложение гдето за неделю до этого.
vanok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:02

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:нормаЛьные юрлица (ТОВ, МП)

телемарт к ним относится?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:31

  vanok написав:
  Alfa_Bank написав:
  vanok написав:Вариант то бесплатный есть и был включен, вот только вышел-вошёл из приложения, и без предупреждения банк решил опять перевести на платное смс информирование по всем картам!!! Я не заказывал такого перехода на платное информирование, почему при переходе на бесплатный пуш шлются подтверждения типа ты точно этого хочешь? а тут тихо перевели и списали , очень не красиво...

Добрый день. Укажите дату события, проверю.

Дату какого события? списали в расчётную дату 01.12, выходил заходил в приложение гдето за неделю до этого.

Напишите в ЛС номер счета, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:04

  Кочевник написав:Alfa_Bank, дуже Вам дякую! Ви найкращий офіційний представник банку!


так кроме Альфы по-моему тут по сути больше ни у кого саппорта и не осталось ... слабаки !
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