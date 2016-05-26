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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:45
Искатель написав:
Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься.
30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа.
Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов.
Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму.
Это как вообще понимать?
Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:45
СЕПы сегодня нормально отправляются?
Уже час прошел, не слуху ни духу.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:09
ruvex написав:
СЕПы сегодня нормально отправляются?
Уже час прошел, не слуху ни духу.
Добрый день. Да.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:11
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься.
30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа.
Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов.
Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму.
Это как вообще понимать?
Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.
И что теперь?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:15
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься.
30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа.
Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов.
Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму.
Это как вообще понимать?
Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.
И что теперь?
Покалякайте с Евовцами, отето все им расскажите и требуйте сорри-бонус за Понівичену П'ятницю
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:27
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься.
30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа.
Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов.
Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму.
Это как вообще понимать?
Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.
И что теперь?
Сумма будет на балансе. Если продавец запрос пришлет, мы ее спишем.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:29
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
И что теперь?
Сумма будет на балансе. Если продавец запрос пришлет, мы ее спишем.
Обожаю Вас, честно. Ваши коллеги с горячей линии на Фейсбуке попросили сутки на уточнение. Вы их или поменяйте, или хоть немного подучите. Все,что они умеют, - это стрелки переводить. У поддержки Привата научились...
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:38
Water написав: andyteam написав:
Терминал априори должен пониматься как безналичный платеж, а не снятие наличных.
Где такое написано? Самолично с таким недавно сталкивался на prom.ua
На мой взгляд это логично. Ну и, как минимум, пользователь должен понимать какую операцию он совершает. А в данном случае, это игра в наперстки.
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