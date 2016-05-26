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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9143914491459146

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:45

  Искатель написав:Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься.
30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа.
Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов.
Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму.
Это как вообще понимать?

Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:45

Re: Альфа-Банк

СЕПы сегодня нормально отправляются?
Уже час прошел, не слуху ни духу.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:09

  ruvex написав:СЕПы сегодня нормально отправляются?
Уже час прошел, не слуху ни духу.

Добрый день. Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:11

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься.
30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа.
Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов.
Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму.
Это как вообще понимать?

Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.

И что теперь?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:15

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься.
30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа.
Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов.
Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму.
Это как вообще понимать?

Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.

И что теперь?

Покалякайте с Евовцами, отето все им расскажите и требуйте сорри-бонус за Понівичену П'ятницю :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:27

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься.
30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа.
Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов.
Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму.
Это как вообще понимать?

Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.

И что теперь?

Сумма будет на балансе. Если продавец запрос пришлет, мы ее спишем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:29

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:И что теперь?

Сумма будет на балансе. Если продавец запрос пришлет, мы ее спишем.

Обожаю Вас, честно. Ваши коллеги с горячей линии на Фейсбуке попросили сутки на уточнение. Вы их или поменяйте, или хоть немного подучите. Все,что они умеют, - это стрелки переводить. У поддержки Привата научились...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:38

  Water написав:
  andyteam написав:Терминал априори должен пониматься как безналичный платеж, а не снятие наличных.

Где такое написано? Самолично с таким недавно сталкивался на prom.ua

На мой взгляд это логично. Ну и, как минимум, пользователь должен понимать какую операцию он совершает. А в данном случае, это игра в наперстки.
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