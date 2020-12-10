RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9144914591469147

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:13

  archvile написав:Столкнулся с глюком. Утром оформил через Alfa-Mobile депозит "Ощадний" в долларах. Просто, чтобы на карте не лежали. После обеда статус заявки в МАБ - "Відхилена (!)". Вклад не появился в списке вкладов, но средств на карте тоже нет. Они хоть вернутся?

Добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9720
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:14

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.


Благодарю Вас.
archvile
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 08.06.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:24

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:СЕПы сегодня нормально отправляются?
Уже час прошел, не слуху ни духу.

Добрый день. Да.

Спасибо. Зашли. С большой вероятностью получатель тормозил.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10289
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 9144914591469147
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: izibank, vollena71, wolt450 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Львів 1 ... 24, 25, 26
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
253 80605
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 15:54
ruvex
А-Банк 1 ... 1786, 1787, 1788
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17871 2516339
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 15:52
ruvex
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4467, 4468, 4469
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44681 5462603
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 гру, 2020 15:20
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.