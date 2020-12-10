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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:13
archvile написав:
Столкнулся с глюком. Утром оформил через Alfa-Mobile депозит "Ощадний" в долларах. Просто, чтобы на карте не лежали. После обеда статус заявки в МАБ - "Відхилена (!)". Вклад не появился в списке вкладов, но средств на карте тоже нет. Они хоть вернутся?
Добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:14
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
Благодарю Вас.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:24
Alfa_Bank написав: ruvex написав:
СЕПы сегодня нормально отправляются?
Уже час прошел, не слуху ни духу.
Добрый день. Да.
Спасибо. Зашли. С большой вероятностью получатель тормозил.
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