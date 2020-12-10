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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9144914591469147

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1048
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1048
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:13

  archvile написав:Столкнулся с глюком. Утром оформил через Alfa-Mobile депозит "Ощадний" в долларах. Просто, чтобы на карте не лежали. После обеда статус заявки в МАБ - "Відхилена (!)". Вклад не появился в списке вкладов, но средств на карте тоже нет. Они хоть вернутся?

Добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:14

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.


Благодарю Вас.
archvile
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:24

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:СЕПы сегодня нормально отправляются?
Уже час прошел, не слуху ни духу.

Добрый день. Да.

Спасибо. Зашли. С большой вероятностью получатель тормозил.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:30

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься.
30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа.
Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов.
Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму.
Это как вообще понимать?

Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.


раньше у вас через 21 день расхалдивало неотклиринный платеж ... щас другой регламент?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:44

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Чудеса творятся - да и только... С Альфой точно не соскучишься.
30.11. на сайте Eva.ua сделал оплату заказа.
Заказ до сих пор, кстати, не отправлен. "Евовцы" божатся, что все сделают, ссылаются на Черную пятницу и что было много заказов.
Но сегодня в выписке по карте пропала строчка с блокировкой. И остаток по карте стал больше на эту сумму.
Это как вообще понимать?

Добрый день. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней. Если на протяжении этого периода продавец не присылает запрос на списание, блок снимается и операция возвращается на баланс.


раньше у вас через 21 день расхалдивало неотклиринный платеж ... щас другой регламент?

Добрый день. Да. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней.
Исключение: операции с кодом подтверждения для перевода с карты на карту — до 30 дней.
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017708679
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:46

Вопросы по кредитке ЭкоМаксимум:
Верно ли, что для её оформления обязательно наличие скидочной карты Эко на своё имя ?
Или можно кредитку привязать к скидочной карте другого лица (родственника) ?
Или скидочная карта вообще не обязательна и кредитку можно потом (после получения) привязать к любой скидочной ?

Можно ли кредитку, привязанную к своей эко-кабине перепривязать в другую эко-кабину ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:00

  Alfa_Bank написав:
  lov2108 написав:Уважаемые, подскажите. Всегда пользовался кредиткой Альфы в качестве грейсовика-шаровика-свинорыла.
Но тут захотелось обновить телефон и вычитал что есть такая "лёгкая рассрочка" в АЛЛО БЕЗ комиссии до 24мес.
Собственно вопрос - кто пользовался, реально без всяких нагрузочных комисов?
И как рассрочка отображается в МАБе если параллельно ты ещё в кредитном лимите?

Добрый день. Рассрочка без комиссии. Детали - https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ozstrochka. Она отображается отдельной строчкой, как и обычная рассрочка.

Правильно ли я понял по ссылке, что оформляя лёгкую рассрочку в торговой сети партнёра, в данном случае АЛЛО, сумма стоимости товара будет разбита на 24 месяца и при этом нет никаких комиссий...за СМС услуги, обслуживание и т.д. ?
Поправьте если не прав.
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:45

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Да. Согласно правилам МПС Visa/Masterсard сумма покупки/снятия по карте может находиться в блокировке от 2 до 10 дней.
Исключение: операции с кодом подтверждения для перевода с карты на карту — до 30 дней.
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017708679

Я так понимаю, здесь речь идет об обычной оплате.
А у всяких интернет-магазинов (типа Евы, с которой и началось обсуждение) оплата может быть двухстадийная. Когда мерчант сначала делает блокировку на сумму покупки, и только после обработки заказа в какой-то момент инициирует само списание.
Такая блокировка может висеть до 30 дней.
Как пример https://www.liqpay.ua/documentation/api/aquiring/hold/
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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